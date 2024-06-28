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AH股新聞

28/06/2024 15:38

《汽車新勢力》特斯拉中國裁員過猛致人手不足，開始召回被裁員工

　　《經濟通通訊社２８日專訊》特斯拉中國據報開始「召回」此前被裁的員工。據《界面新聞
》報道，特斯拉中國區近日啟動了召回被裁掉員工的流程，預計召回規模超過１００人。目前計
劃召回的員工原本屬於充電、銷售、售後和交付部門，如果同意被召回，返崗員工需要退還「Ｎ
＋３」裁員賠償部分的「３」，且司齡重新計算。
　　報道引述兩名特斯拉北京辦公室的員工稱，裁員後，北京辦公室的辦公人數減少了將近一半
，上海辦公室也減少了將近三分之一。一名特斯拉銷售體系前員工透露，裁員力度較大的部分門
店僅保留５至６人，不利於門店正常運營；通常情況下，特斯拉門店員工人數應有８至９人。
　　《時代周報》則引述一名接近特斯拉的人士直指，返聘被裁員工，主要原因是門店人手不足

　　《每日經濟新聞》甚至指出，特斯拉中國缺人到連人事部門員工都開始幫忙賣車。報道引述
一名曾經向特斯拉投遞簡歷的女子稱，近期接到特斯拉ＨＲ的電話，對方稱雖然其此前申請的職
位特斯拉中國並無計劃招聘，但最近購車優惠很多，可以考慮購買特斯拉汽車，還邀請她去試駕

　　特斯拉兩個月前全球裁員逾１０％，其中中國區銷售和服務部門被裁得最狠，裁員比例高達
４０％－５０％。據特斯拉最新內部文件顯示，目前員工人數約為１２﹒１萬，較去年年底的逾
１４萬削減超過１４％。（ｓｌ）

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