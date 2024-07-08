【國務會議】李強：推進數字經濟高質量發展，支持創新藥發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李強７月５日主持召開國務院常

務會議，研究部署推進數字經濟高質量發展有關工作，審議通過《全鏈條支持創新藥發展實施方

案》，討論進一步推動西部大開發工作，研究支持天津濱海新區高質量發展的政策措施，聽取關

於２０２３年度中央預算執行和其他財政收支審計查出主要問題及初步整改情況的匯報。



＊持續優化數字經濟發展環境，全鏈條強化政策發展創新藥＊



會議指出，促進數字技術和實體經濟深度融合，推進數字產業化、產業數字化，全面賦能經

濟社會發展。要堅持改革創新和開放合作，持續優化數字經濟發展環境，協同完善數據基礎制度

和數字基礎設施，推進數據要素市場化配置。要提升平台企業創新能力，促進平台經濟持續健康

發展。

會議指出，要全鏈條強化政策保障，統籌用好價格管理、醫保支付、商業保險、藥品配備使

用、投融資等政策，優化審評審批和醫療機構考核機制，合力助推創新藥突破發展。要調動各方

面科技創新資源，強化新藥創制基礎研究，夯實中國創新藥發展根基。



＊支持西部地區不斷提升區域整體實力



會議指出，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。細化分解任務、逐項抓好落實、

主動靠前服務，支持西部地區不斷提升區域整體實力和可持續發展能力。

會議指出，濱海新區是服務京津冀協同發展的重要戰略支點。要加強濱海新區與京冀相關地

區的政策銜接、項目共建，依托優勢構建現代化產業體系，優化提升港航功能，深化自貿試驗區

改革創新，支撐京津冀更好發揮高質量發展動力源作用。

會議指出，對２０２３年度中央預算執行和其他財政收支審計查出的問題，要強化整改責任

，全面整改到位，該追回資金的及時追回，該問責的嚴肅問責，該完善制度的盡快完善。要把審

計整改作為改進工作的重要抓手，以整改促落實，以整改提效能，推動各項政策措施落地見效。

