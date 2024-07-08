《駐京專電》吳清：做好金融「五篇大文章」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中證監黨委書記、主席吳清近日召開資本市

場做好金融「五篇大文章」專題座談會，與科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金

融等領域企業、機構及專家學者代表深入交流，充分聽取意見建議。中證監將緊緊圍繞做好金融

「五篇大文章」，堅持系統思維、守正創新、綜合施策，根據資本市場特點規律找准發力點和突

破口，加快改革完善相關基礎制度和機制，為經濟社會發展重大戰略、重點領域、薄弱環節提供

更高質量的產品和服務。進一步提高資本市場支持科技創新的包容性和精准性，多措並舉活躍併

購重組市場，推動私募股權創投基金更好發揮作用，健全股、債、期等多層次市場體系。

新聞稿指出，座談會上，大家認為，做好金融「五篇大文章」是資本市場更好服務中國式現

代化的重要著力點。資本市場具有分擔創新風險、促進創新資本形成、優化資源配置等重要功能

，要在做好金融「五篇大文章」方面持續加力。堅持市場化法治化方向，進一步全面深化資本市

場改革，健全資本市場功能，不斷完善產品和服務體系，引導更多資源向科技創新、綠色低碳、

普惠民生等領域集聚。

吳清指出，今年以來，中證監重點圍繞做好科技金融這篇文章，先後出台了「科創十六條」

「科創板八條」等一系列政策文件，目前正在抓緊推進各項舉措落實落地。同時，積極穩妥推動

綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等涉及資本市場的相關制度優化和產品創新。

