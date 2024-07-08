《神州頭條》財經報章頭版摘要：監管推進平台企業金融業務整改

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



創造中華民族新的更大奇跡－－新思想引領新時代改革開放述評之一

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「改革開放是黨在新的時代條件下帶領全國各族人民進行的新的偉大革命，是當代中國最鮮明的

特色。」黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央創造性提出並深刻闡明全面深化改革的歷史

定位和重大意義，凝聚起全黨全國「將改革進行到底」的堅定信念和磅礡力量，在新的歷史起點

上把新時代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興

注入不竭動力。



以更優環境吸引高質量外資

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中國（海南）改革發展研究院院長、中國特色自由貿易港研究院院長遲福林接受專訪時表示，面

對複雜嚴峻的國際環境，中國開放戰略的選擇至關重要。應以更大的政策力度與更高水平的開放

，促進形成吸引外資的更優環境。同時，依靠金融領域制度型開放的重要突破建設金融強國。



加快轉型發展，持續提升服務實體經濟能力

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華鑫證券董事長俞洋接受中國證券報記者專訪時表示，華鑫證券把學習宣傳貫徹《習近平關於金

融工作論述摘編》作為當前和今後一個時期的重大政治任務抓緊抓實，深刻理解論述的內涵要義

和實踐要求，切實把思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，堅定不移走好中國特色金融發展

之路，以金融高質量發展服務強國建設。





《上海證券報》



創造中華民族新的更大奇跡－－新思想引領新時代改革開放述評之一

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黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央創造性提出並深刻闡明全面深化改革的歷史定位和重

大意義，凝聚起全黨全國「將改革進行到底」的堅定信念和磅礡力量，在新的歷史起點上把新時

代改革開放推向新境界，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興注入不竭

動力。



強化樞紐功能，資本市場全面深改服務中國式現代化

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全面深化改革是推進中國式現代化的根本動力。黨的二十大對全面推進中國式現代化作出戰略部

署，中央金融工作會議提出「加快建設金融強國」的目標，為下階段資本市場發展明確了方向。



根植灣區推進高質量發展，強化擔當助力金融強國建設

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在中國人壽集團黨委的堅強領導和統籌部署下，廣發銀行黨委切實提高政治站位，深入學習領會

《習近平關於金融工作論述摘編》，同貫徹落實習近平總書記關於粵港澳大灣區重要講話、重要

指示批示精神緊密結合起來，堅持根植灣區定位推進高質量發展，圍繞金融強國建設目標牢記使

命，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。





《證券時報》



在推進中國式現代化中走在前，譜寫新江蘇現代化建設新篇章

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在江蘇考察時強調，江蘇擁有產業基礎堅

實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢，有能力也有責任在推進中國式現代化

中走在前、做示範。



金融管理部門推進平台企業金融業務整改

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近年來，金融管理部門堅持發展和規範並重，建立健全平台經濟治理體系，出台一系列制度辦法

，初步形成平台企業金融業務發展與監管制度框架，促進平台經濟規範健康發展。金融管理部門

督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，

平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。



新增專項債額度尚餘１﹒６萬億，三季度或現發行高峰

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今年以來，積極的財政政策靠前發力，地方政府專項債券自年初以來加快發行，推動經濟持續回

升向好，但在多方因素掣肘下，發行進度不及去年同期。往後看，積極的財政政策還將加力提效

，尚留有較大額度的新增專項債既有必要、也有空間發力穩增長。根據證券時報記者測算，下半

年尚有超１﹒６萬億元新增專項債額度留待發行使用。（ｒｙ）

