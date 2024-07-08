《神州經脈》人行將啟臨時正逆回購，外儲下降，６月乘用車銷量跌

《神州經脈》７月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急於出手寬鬆，

反而針對債市祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日（８日）宣布視情況

啟動臨時正回購和逆回購操作，分析指人行有可能重啟正回購壓抑債市炒風。

國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則跳

水，然而股市卻未回歸活躍，兩市全日成交仍只有５８２０億元（人民幣．下同），但較上日

（５日）成交已經回升１﹒３％。兩市個股普遍跌，電力、銀行、半導體逆市上升，然而午後跌

幅進一步擴大，ＡＩ概念更面臨崩盤，全日超過４６００隻個股下跌，總計全日滬綜指下跌

０﹒９３％，報２９２２﹒４５點，連跌第四日，盤中低見２９１７﹒２３點，再刷新自２月

２１日以來新低，深成指挫１﹒５４％，創業板指跌１﹒６２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６９８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２４點子，止兩連升，盤中一度失守７﹒２７關，全日在７﹒２６５８至７﹒２７０６之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１２８６，較上個交易日升３點子，三連升，創７月１

日以來一周新高，與市場預測偏離收窄至逾１３５０點，上個交易日報７﹒１２８９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況在工作日的下午４時至４

時２０分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為７天期

逆回購操作利率減點２０基點（１﹒６％）、加點５０基點（２﹒３％）。市場高度關注人行時

隔１０年重啟正回購，對上一次是在２０１４年１１月底。華創證券報告指出，資金過鬆是導致

長期利率偏低的主要原因之一，人行釋放正回購的信號將利淡債券市場。大華銀行中國環球金市

部總監周石磊稱，人行此舉明確新的利率走廊上下限，即隔夜１﹒６％－２﹒３％，隔夜融出和

融入利率非對稱，應該帶有警告市場的意味，２﹒３％可能是１０年國債的收益率目標下限。



２﹒ 國家外匯管理局公布，截至２０２４年６月末，外匯儲備規模為３２２２４億美元，較５

月末下降９７億美元，降幅為０﹒３％。此外，６月末黃金儲備７２８０萬盎司，與５月末持平

，連續第二個月保持不變。外匯局指，２０２４年６月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經

濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因

素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。



３﹒ 乘聯會公布，６月全國乘用車市場零售１７６﹒７萬輛，同比下降６﹒７％，環比增長

３﹒２％，其中新能源汽車零售銷量８５﹒６萬輛，同比增長２８﹒６％，環比增長６﹒４％。

今年以來，全國乘用車市場累計零售９８４﹒１萬輛，同比增長３﹒３％，參照２０２３年上半

年完成全年總銷量４３％的進度，今年全年有望突破２２００萬輛。今年以來，新能源車市場零

售４１１﹒１萬輛，同比增長３３﹒１％。此外，６月新能源車出口８萬輛，同比增長

１２﹒３％，環比下降１５﹒２％，佔乘用車出口２１％，較去年同期下降３個百分點；其中純

電動佔比新能源出口的７２﹒６％。今年以來新能源車出口５８﹒６萬輛，同比增長２１﹒２％

。



４﹒ 內媒此前揭發有油罐車司機在換貨運輸過程中普遍不清洗罐體，裝完煤製油再裝糖漿、大

豆油等可食用液體，導致流入市場的食用油可能存在化工液體殘留，對人體構成嚴重風險。涉及

的食用油企業分別為匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。中儲糧集團官方微博就事件

發文回應稱，已在７月２日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從７月５日開始在全系統深入

開展專項大排查。匯福糧油集團則在回應內媒時表示，賣出的散油都是客戶自提，可以以任何形

式流向市場，不清楚客戶渠道流向是餐飲為主還是零售為主，強調不涉及「匯福」品牌油產品。



５﹒ 理想汽車在官方微博宣布，理想Ｌ７自去年３月初開啟首批用戶交付以來，用時１６個月

，累計交付突破２０萬輛。理想Ｌ７為家庭五座旗艦ＳＵＶ，分別有Ａｉｒ、Ｐｒｏ及Ｍａｘ三

款車型，上市之初售價為３１﹒９８萬元至３７﹒９８萬元，今年４月公布的全新售價為

３０﹒１８萬至３５﹒９８萬元。



６﹒ 小米董事長雷軍今日在個人微博宣布，位於北京昌平的新一代小米手機智能工廠正式啟用

。投資２４億元人民幣，建築面積８１０００平米，年產能１０００萬台旗艦手機。即將發布的

Ｘｉａｏｍｉ ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ４╱Ｆｉｌｐ折疊屏手機在這生產。雷軍稱：「今年我們落

成兩座智能工廠：昌平手機工廠和亦莊汽車工廠。大家以後叫我雷廠長。」



７﹒ 為應對洪澇乾早災害，財政部等部門等部門自６月１８日－７月６日已撥付７批次防災救

災資金，金額合計約３３﹒８億元。此外，在上周五（５日）決堤的湖南華容縣團洲垸洞庭湖一

線堤防，經連日不斷輸送石塊封堵，截至今午３時，原本長達２２６米的決口已堵住１６８米，

剩餘５８米，預計明日中午１２時前合龍。與此同時，湖南華容縣團洲垸「第二道防線」錢團間

堤出現兩處管湧險情，經緊急處置暫得到初步控制。



８﹒ 近日市場傳言稱，中國平安旗下平安銀行位於上海的信用卡研發中心及消費金融研發等部

門人員將遷至深圳，通過回遷深圳方式「變相裁員」，受影響的員工逾１００名。對此，平安銀

行回覆《上海證券報》表示，「變相裁員」消息不屬實，指因歷史原因，該行總行部分部門存在

異地辦公情況。為加強管理，提升效率，近期有些部門在進行辦公地點的統籌管理。（ｓｌ）

