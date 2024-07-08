《鍾之日記》證監長牙帶刺，Ａ股未敢翻身

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國６月份非農業新增職位雖高過預期但較５月回落，強化美聯儲今年稍後減息預期，然而

港股仍見跌勢。恒指今早低開過百點後，早段跌幅一度收窄至不足百點，然而Ａ股下跌，恒指無

力反彈，及後跌幅擴大，全日收報１７５２４，跌２７５點或跌１﹒５％，創４月２５日近兩個

半月收市低位。主板成交逾８９３億元，亦是近三個月以來最低。



＊滬指四連跌，國債熱度已回軟＊



７月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急於出手寬鬆，反而針對債市

祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日宣布啟動臨時正回購和逆回購操作

，分析指人行有可能重啟正回購壓抑債市炒風。

國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則跳

水，然而股市卻未回歸活躍，兩市全日成交仍只有５８２０億元人民幣，但較上日（５日）成交

已經回升１﹒３％。兩市個股普遍跌，電力、銀行、半導體逆市上升，然而午後跌幅進一步擴大

，ＡＩ概念更面臨崩盤，全日超過４６００隻個股下跌，總計全日滬綜指下跌０﹒９３％，報

２９２２﹒４５點，連跌第四日，盤中低見２９１７﹒２３點，再刷新自２月２１日以來新低，

深成指挫１﹒５４％，創業板指跌１﹒６２％。

明明美國降息預期已經節節上升，為甚麼Ａ股仍然反應平平？有分析指出，中證監又再重申

加強金融監管，中小盤股的退市風險高燒不退，甚至愈來愈高，現在連中介機構也可能要被連帶

受重罰，一定程度上讓股民更加不敢安心投資。在強監管的同時讓投資者設置更平穩的退出機制

，可能是證監部門未來要思考的問題。



＊監管開罰單，中國銀河挫近６％＊



內地又有頭部券商因為資產管理業務違規收罰單。中國銀河（０６８８１）５日公告稱，全

資附屬銀河金匯存在個別定向資產管理帳戶違規與公司其他證券資產管理帳戶發生交易，並高槓

桿高集中度運作等問題，深圳證監局決定對其採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案３

個月的行政監管措施。

同一天，深圳證監局還披露了對國信證券採取暫停新增私募資管產品備案３個月的行政監管

措施。

內媒梳理發現，今年以來，已有銀河金匯、國信證券、國金資管、華泰資管、海通資管、中

金公司（０３９０８）、開源證券、華林證券等八家券商和券商資管公司因業務違規被罰，涉及

紓困產品管理不足、違規提供通道服務等問題。券商資管正迎來強監管。

中國證監會、金融監管總局、國務院國資委等六部門近期下發《關於進一步做好資本市場財

務造假綜合懲防工作的意見》，提到要壓實中介機構「看門人」責任，將對存在重大違法違規行

為的中介機構依法暫停或禁止從事證券服務業務，嚴格執行吊銷執業許可、從業人員禁入等制度

。

今日券商集體走挫，中國銀河最傷，股價跌約５﹒６％，國聯證券（０１４５６）跌

３﹒４％，中金公司跌３﹒１％，海通證券（０６８３７）跌２﹒８％，廣發証券

（０１７７６）、國泰君安（０２６１１）跌幅均逾２％。



＊ＡＩ大模型大考將至，商湯先跌３％＊



最先推出ＡＩ大模型的ＯｐｅｎＡＩ此前宣布，將終止對不支援的國家和地區提供ＡＰＩ服

務，包括中國內地和港澳地區，周二（９日）起開始執行，預計新規將對國內ＡＩ發展造成重大

打擊，對於部分利用ＣｈａｔＧＰＴ「套皮」成「自主研發」的ＡＩ大模型更是滅頂之災。

各大內地企業推出的ＡＩ大模型，名稱一個比一個好聽，但究竟是驢子是馬，很快就能見分

曉。不過就算這些模型能夠「獨立行走」，其提供的ＡＩＧＣ服務是否強力到可供商用，且不同

大模型互相競爭「內捲」之下會否擠壓企業利潤空間，又是另一個問題。推出號稱自主研發的星

火大模型的科大訊飛，預計今年上半年淨虧損３﹒８億至４﹒６億元人民幣，就知道經營ＡＩ大

模型賣ｔｏｋｅｎ的錢可不好賺。

內地ＡＩ大模型即將迎來大考，商湯（０００２０）今日股價跌３％，阿里（０９９８８）

跌１﹒５％，騰訊（００７００）軟０﹒３％，百度（０９８８８）則無升跌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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