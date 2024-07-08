《Ａ股焦點》萬科Ａ跌近３％，據報鵬金所計劃優先向散戶兌付

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，萬科（０２２０２）

（深：０００００２）支持的中國互聯網金融公司深圳鵬金所計劃就逾期理財產品提出兌付方案

，知情人士稱，鵬金所擬優先處理投入資金較少的散戶投資者。據報鵬金所相關理財產品已經逾

期兌付多月，部分產品的基礎資產為萬科相關房地產項目收入，且不少投資者都是萬科現任或前

員工。萬科Ａ現價跌２﹒９％。

此外，據《２１世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓

盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。

深圳地產板塊集體挫，深振業Ａ（深：０００００６）跌４％，華僑城Ａ

（深：００００６９）跌３﹒４％，中洲控股（深：００００４２）跌３﹒１％，深深房Ａ

（深：００００２９）跌１﹒９％。其他地產股同跌，金地集團（滬：６００３８３）跌

４﹒１％，綠地控股（滬：６００６０６）跌３﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌

２﹒５％。



＊萬科印力旗下第二大商場售新加坡國資＊



另外，據報萬科旗下全資子公司深圳印力管理上月將上海星信曼企業管理的４８％股權轉讓

給新加坡政府投資公司ＲＥＣＯ ＹＩＹＵＡＮ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ。上海星信

曼企業管理旗下主要資產為上海南翔印象城ＭＥＧＡ，該商場為印力運營管理的第二大商業項目

。截至２０２３年６月底，上海南翔印象城ＭＥＧＡ實現營業收入１﹒９３億元人民幣，出租率

達９９％。（ｅｙ）

