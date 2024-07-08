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AH股新聞

08/07/2024 11:08

《Ａ股焦點》ＡＩ概念跳水，雲從科技、科大訊飛跌半成

　　《經濟通通訊社８日專訊》上海舉辦的世界ＡＩ大會閉幕後，ＡＩＧＣ概念今早跳水，榮信
文化（深：３０１２３１）瀉６﹒７％，天璣科技（深：３００２４５）跌６﹒６％，福石控股
（深：３０００７１）跌６﹒５％，多倫科技（滬：６０３５２８）跌５﹒９％，高偉達
（深：３００４６５）跌５﹒２％，天利科技（深：３００３９９）跌５﹒１％，雲從科技
（滬：６８８３２７）、科大訊飛（滬：６８８３２７）跌５％，神思電子
（深：３００４７９）走低半成。（ｅｙ）

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