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AH股新聞

08/07/2024 09:20

《中國要聞》湖南岳陽洞庭湖決堤，料明午前完成封堵

　　《經濟通通訊社８日專訊》湖南岳陽華容縣洞庭湖團洲垸防堤壩上周五（５日）下午突然崩
決，決口一度寬約２２６米，垸內平均水深約５米，淹沒面積４７﹒６４平方公里，相當於「
６７２０個足球場」般大。內媒指，搶險人員日以繼夜封堵決口，截至昨晚完成封堵超過１０１
米，當局預料明天中午１２時前完成封堵，團洲垸內７６８０人已全部安全撤離，無人傷亡。
　
＊團洲垸７６８０人全部安全撤離＊
　
　　綜合內地媒體報道，南部戰區空軍昨晚出動超過７００名官兵、４６台車輛，連夜趕赴岳陽
抗洪。此前湖南省、岳陽市兩級累計調度各類救援人員逾３０００名。
　　湖南省政府昨召開新聞發布會，湖南副省長張迎春表示，當局在決堤當晚緊急調度１０萬立
方米石塊封堵，利用機械化雙向立堵和船舶水上拋投無間斷作業，按每天６０至８０米的速度推
進，確保決口明天１２時前能合攏，並隨時準備好排澇。現場指揮的水利部長李國英和湖南省長
毛偉明強調要確保一次過封堵成功。
　　中央財政緊急下撥２﹒５８億元人民幣支持湖南省防汛救災，湖南省級財政已緊急下拔資金
２﹒５億元人民幣用於搶險救災。全省已調派大型搶險裝備１４４台套參與搶險。緊急向華容縣
調配５０００個應急包、１０００頂帳篷、３２００張折疊床及被褥等全力支援搶險救災。
（ｒｙ）

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