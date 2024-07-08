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AH股新聞

08/07/2024 10:59

《中國監管》國信證券再收罰單，被暫停新增私募資管產品備案３月

　　《經濟通通訊社８日專訊》國信證券（深：００２７３６）上周五（５日）公告稱，收到深
圳證監局行政監管決定書，對其採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案３個月的行政監
管措施，暫停期為２０２４年７月６日至１０月５日。
　　深圳證監局表示，國信證券在私募資產管理業務開展中存在以下問題：部分產品具有通道業
務特徵，主動管理不足；資管新規整改不實，存在規模較大的資產管理計劃實質仍為非淨值化通
道類產品；個別產品為其他金融機構違規運作資金池類理財業務提供便利；存在產品投資限額授
權不審慎、債券評級方法客觀性不足、投資者適當性管理不足等問題。
　
＊強調監管對公司收入和利潤影響較小＊
　
　　國信證券表示，公司已開展全面自查，將進一步強化各項管理工作，對所涉問題全力推進整
改。國信證券補充，２０２３年度公司開展的券商資管業務營業收入佔總營收２﹒８６％，本次
行政監管主要涉及資管新規前成立的產品，不影響公司現有淨值型產品正常運作，對公司收入和
利潤的影響較小。
　　據《上證報》消息，國信證券今年已連收多張罰單。其中，４月１９日，因股票質押式回購
業務個別標的黑名單管理不到位等問題，國信證券收深圳證監局警示函；５月６日，作為奧普特
（滬：６８８６８６）上市保薦機構，在持續督導過程中存在違規情形，收到廣東證監局警示函
等等。（ｒｙ）

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