《Ａ股行情》滬指低開０﹒３％，人行啟隔夜正逆回購，降準預期增

《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市經歷連續八周下跌後，今早繼續低開，滬綜指低開

０﹒３４，報２９３９﹒８４點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低開０﹒２４％，半導體股

造好，石油、券商股走低。

人民銀行繼將向金融機構國債借入後，再掏出的第二款新工具－－今早公布，即日起將視情

況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日１６：００－１６：２０，期限為隔夜，臨

時隔夜正回購利率為７天期逆回購操作利率減點２０個基點，臨時隔夜逆回購利率為７天期逆回

購操作利率加點５０個基點。人行稱，臨時正回購和臨時逆回購將有助提高公開市場操作的精準

性和有效性。中信証券首席經濟學家明明表示，人行此舉增加了一個日間流動性管理工具，有助

於穩定市場流動性。他預計，人行對隔夜的逆回購操作不會太頻繁，可能在月中和月底、季末操

作。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，利率持平１﹒８％。全日零投

放零回籠。

人行主管媒體內地《金融時報》引述多位機構人士提示，７月流動性供求仍可能面臨一定缺

口。中國銀河證券固定收益分析師劉雅坤認為，今年或還有５０個基點的降準空間；廣開首席產

業研究院院長兼首席經濟學家連平預計，如人行降準０﹒５個百分點，預計可向市場釋放流動性

超過６０００億元。

中國證監會、公安部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局、國務院國資委《關於進一步

做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》。外界關注有關文件提到，要壓實中介機構「看門

人」責任，將對存在重大違法違規行為的中介機構依法暫停或禁止從事證券服務業務，嚴格執行

吊銷執業許可、從業人員禁入等制度。

中國銀行間交易商協會上周五（５日）宣布，首批「兩新」（即大規模設備更新、消費品以

舊換新）債務融資工具已發行完畢，發行人涵蓋央企、地方國企和民營企業，發行總額為７０億

元。（ｅｙ）

