《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５３％，國債市場見降溫

《經濟通通訊社８日專訊》７月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急

於出手寬鬆，反而針對債市祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日宣布啟

動臨時正回購和逆回購操作，分析指人行有可能重啟正回購壓抑債市炒風。國債收益率今早顯著

上行，國債期貨價格跳水，然而股市卻未回歸活躍，兩市半日成交仍只有３６００億元（人民幣

．下同），但較上日（５日）同時段成交已經回升７﹒６％。兩市個股普遍跌，半日超過

４４００隻個股下跌，電力、銀行、半導體逆市上升，總計半日滬綜指下跌０﹒５３％，報

２９３９﹒８４點，深成指跌０﹒８５％，創業板指跌０﹒９１％。



＊券商節衣縮食，銀證Ａ挫６％＊



中證監、金融監管總局、國務院國資委等六部門下發《關於進一步做好資本市場財務造假綜

合懲防工作的意見》。文件提到，後續證監會推動全方位、立體化追責；要壓實中介機構「看門

人」責任，將對存在重大違法違規行為的中介機構依法暫停或禁止從事證券服務業務，嚴格執行

吊銷執業許可、從業人員禁入等制度。

與此同時，證監亦進一步限制私募基金活動，中國銀河（滬：６０１８８１）全資子公司銀

河金匯被採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案３個月的行政監管措施，中國銀河半日

跌５﹒９％。

其他券商股方面，中金公司（滬：６０１９９５）瀉３﹒８％，國海證券

（深：０００７５０）跌３﹒１％，中銀證券（滬：６０１６９６）跌３％，方正證券

（滬：６０１９０１）跌２﹒８％，光大證券（滬：６０１７８８）跌２﹒７％，中信建投

（滬：６０１０６６）挫２﹒４％。



＊萬科跌近４％，金融產品餘波＊



據《彭博》引述知情人士透露，萬科（０２２０２）（深：０００００２）支持的中國互聯

網金融公司深圳鵬金所計劃就逾期理財產品提出兌付方案，知情人士稱，鵬金所擬優先處理投入

資金較少的散戶投資者。據報鵬金所相關理財產品已經逾期兌付多月，部分產品的基礎資產為萬

科相關房地產項目收入，且不少投資者都是萬科現任或前員工。萬科Ａ現價跌３﹒５％。

此外，據《２１世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓

盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。

地產股集體跌，金地集團（滬：６００３８３）瀉５﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌３％，綠地控股（滬：６００６０６）跌２﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒７％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌２﹒５％。（ｅｙ）

