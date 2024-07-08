《Ａ股行情》滬指收跌０﹒９３％四連挫，人行再出新工具調節資金

《經濟通通訊社８日報道》７月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急

於出手寬鬆，反而針對債市祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日宣布啟

動臨時正回購和逆回購操作，分析指人行有可能重啟正回購壓抑債市炒風。

國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則跳

水，然而股市卻未回歸活躍，兩市全日成交仍只有５８２０億元（人民幣．下同），但較上日

（５日）成交已經回升１﹒３％。兩市個股普遍跌，電力、銀行、半導體逆市上升，然而午後跌

幅進一步擴大，ＡＩ概念更面臨崩盤，全日超過４６００隻個股下跌，總計全日滬綜指下跌

０﹒９３％，報２９２２﹒４５點，連跌第四日，盤中低見２９１７﹒２３點，再刷新自２月

２１日以來新低，深成指挫１﹒５４％，創業板指跌１﹒６２％。



＊ＡＩ產業將遇挑戰，概念股先撤＊



最先推出ＡＩ大模型的ＯｐｅｎＡＩ此前宣布，將終止對不支援的國家和地區提供ＡＰＩ服

務，包括中國內地和港澳地區，周二（９日）起開始執行，預計新規將對國內ＡＩ發展造成重大

打擊，對於部分利用ＣｈａｔＧＰＴ「套皮」成「自主研發」的ＡＩ大模型更是滅頂之災。ＡＩ

概念先行散水，東易日盛（深：００２７１３）跌停，普聯軟件（深：３００９９６）瀉

８﹒７％，千方科技（深：００２３７３）跌８﹒３％，正元智慧（深：３００６４５）挫

６﹒４％，中科金財（深：００２６５７）跌６％，中科創達（深：３００４９６）跌５﹒９％

，雲從科技（滬：６８８３２７）走低５﹒８％。

至於聲稱自主研發ＡＩ大模型的科大訊飛（深：００２２３０），預計上半年淨虧損３﹒８

億至４﹒６億元，股價今日下跌６﹒１％，

重磅銀行股勉強撐市，中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升

１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１％，農業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒９％

。



＊萬科Ａ刷逾兩月跌，同業亦挫＊



據《彭博》引述知情人士透露，萬科（０２２０２）（深：０００００２）支持的中國互聯

網金融公司深圳鵬金所計劃就逾期理財產品提出兌付方案，知情人士稱，鵬金所擬優先處理投入

資金較少的散戶投資者。據報鵬金所相關理財產品已經逾期兌付多月，部分產品的基礎資產為萬

科相關房地產項目收入，且不少投資者都是萬科現任或前員工。萬科Ａ全日跌３﹒１％，報

６﹒６７元，刷新超兩個月新低。

此外，據《２１世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓

盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。

地產股集體跌，金地集團（滬：６００３８３）瀉５﹒２％，綠地控股

（滬：６００６０６）跌３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）走低３﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）、保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４０１﹒７６ －０﹒８５

上證綜合指數 ２９２２﹒４５ －０﹒９３ ２７０８﹒７２

上證Ａ股指數 ３０６３﹒５８ －０﹒９３

深證成份指數 ８５６１﹒９５ －１﹒５４ ３１１１﹒３９

深圳創業板指數 １６２８﹒７６ －１﹒６２

上證Ｂ股指數 ２２８﹒６１ －０﹒６９ ０﹒８８

深證Ｂ股指數 １１１３﹒００ －１﹒０６ ０﹒４７

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