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AH股新聞

08/07/2024 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒９３％四連挫，人行再出新工具調節資金

　　《經濟通通訊社８日報道》７月面對資金面缺口，市場憧憬本月降準甚至降息，但人行未急
於出手寬鬆，反而針對債市祭出緊縮措施，繼上周與金融機構簽訂協議借入國債後，今日宣布啟
動臨時正回購和逆回購操作，分析指人行有可能重啟正回購壓抑債市炒風。
　　國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則跳
水，然而股市卻未回歸活躍，兩市全日成交仍只有５８２０億元（人民幣．下同），但較上日
（５日）成交已經回升１﹒３％。兩市個股普遍跌，電力、銀行、半導體逆市上升，然而午後跌
幅進一步擴大，ＡＩ概念更面臨崩盤，全日超過４６００隻個股下跌，總計全日滬綜指下跌
０﹒９３％，報２９２２﹒４５點，連跌第四日，盤中低見２９１７﹒２３點，再刷新自２月
２１日以來新低，深成指挫１﹒５４％，創業板指跌１﹒６２％。
　
＊ＡＩ產業將遇挑戰，概念股先撤＊
　
　　最先推出ＡＩ大模型的ＯｐｅｎＡＩ此前宣布，將終止對不支援的國家和地區提供ＡＰＩ服
務，包括中國內地和港澳地區，周二（９日）起開始執行，預計新規將對國內ＡＩ發展造成重大
打擊，對於部分利用ＣｈａｔＧＰＴ「套皮」成「自主研發」的ＡＩ大模型更是滅頂之災。ＡＩ
概念先行散水，東易日盛（深：００２７１３）跌停，普聯軟件（深：３００９９６）瀉
８﹒７％，千方科技（深：００２３７３）跌８﹒３％，正元智慧（深：３００６４５）挫
６﹒４％，中科金財（深：００２６５７）跌６％，中科創達（深：３００４９６）跌５﹒９％
，雲從科技（滬：６８８３２７）走低５﹒８％。
　　至於聲稱自主研發ＡＩ大模型的科大訊飛（深：００２２３０），預計上半年淨虧損３﹒８
億至４﹒６億元，股價今日下跌６﹒１％，
　　重磅銀行股勉強撐市，中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升
１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１％，農業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒９％

　
＊萬科Ａ刷逾兩月跌，同業亦挫＊
　
　　據《彭博》引述知情人士透露，萬科（０２２０２）（深：０００００２）支持的中國互聯
網金融公司深圳鵬金所計劃就逾期理財產品提出兌付方案，知情人士稱，鵬金所擬優先處理投入
資金較少的散戶投資者。據報鵬金所相關理財產品已經逾期兌付多月，部分產品的基礎資產為萬
科相關房地產項目收入，且不少投資者都是萬科現任或前員工。萬科Ａ全日跌３﹒１％，報
６﹒６７元，刷新超兩個月新低。
　　此外，據《２１世紀經濟報道》消息，深圳多家商業銀行已要求，個人住房按揭貸款需在樓
盤主體封頂後才能放款。有大行人士表示，相關要求已明確，今日開始實行。
　　地產股集體跌，金地集團（滬：６００３８３）瀉５﹒２％，綠地控股
（滬：６００６０６）跌３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）走低３﹒１％，新城控股
（滬：６０１１５５）、保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒８％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４０１﹒７６　－０﹒８５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９２２﹒４５　－０﹒９３　　　　２７０８﹒７２　　
　　上證Ａ股指數　　３０６３﹒５８　－０﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８５６１﹒９５　－１﹒５４　　　　３１１１﹒３９　　
　　深圳創業板指數　１６２８﹒７６　－１﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２８﹒６１　　－０﹒６９　　　　　０﹒８８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１１３﹒００　－１﹒０６　　　　　０﹒４７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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