《海納智見－荀玉根》影響下半年市場的三個因素

《海納智見》近期市場走勢延續休整，上證指數自５月高點以來最大跌幅達－７﹒６％，滬

深３００為－７﹒１％，萬得全Ａ為－９﹒５％。當前２０２４年已經過半，投資者對於下半年

行情演繹較為關注。本篇報告將從資金面、基本面和風險偏好三個維度入手，展望分析下半年這

些因素如何變化。



二十屆三中全會將於７月中旬召開，有望抬升市場風險偏好。即將於７月１５－１８日召開

的二十屆三中全會重點研究全面深化改革、推進中國式現代化問題，市場的關注度正逐步升溫。

回顧改革開放以來歷屆三中全會，會議往往聚焦中長期經濟和社會發展，對中國經濟改革和未來

發展具有重要意義，有助於推動市場風險偏好提升。

本屆三中全會改革亮點值得期待：一是聚焦發展新質生產力、二是推動新型城市化建設、三

是推進新一輪稅制改革、四是推進安全體制改革。當前市場情緒已處在歷史底部，後續隨著三中

全會召開，市場風險偏好有望修復，或推動行情回暖。



下半年海外流動性改善或帶來外資回流。上半年反彈行情中不同資金交易行為存在較大差異

，春節後至５月末穩定型外資淨流入約３００億元、靈活型外資６２０億元、中資託管資金３５

億元，靈活型外資在流入的外資中占比較大，更偏長線配置的穩定型外資仍有較大流入空間。下

半年海外流動性改善或助推長線外資回流，美國通脹問題或在緩解中，近期美聯儲降息預期有所

回升。此外，近期加拿大央行、歐洲央行先後下調利率，海外主要經濟體正陸續步入降息周期。

綜上，海外流動性改善或助推外資回流Ａ股市場。



下半年政策落地見效推動宏微觀基本面改善。短期來看，中國宏微觀經濟修復仍面臨一定壓

力，基本面拐點或仍需一定時間驗證，５月製造業ＰＭＩ降至４９﹒５％，再次回到榮枯線以下

，顯示經濟修復的內生動能尚不強，但外需仍然較強，或對宏觀經濟形成一定支撐。展望下半年

，７月份政治局會議後新一輪政策視窗期或將打開，隨著穩增長存量政策的落實和增量政策的逐

漸推出，疊加庫存周期進入補庫階段，２４年國內實際ＧＤＰ同比增速有望達５％－５﹒５％左

右。落實到微觀企業盈利層面，我們預計政策支持下Ａ股盈利將持續復蘇，２４年全部Ａ股歸母

淨利潤同比增速有望達５－８％。



當前市場仍處蓄勢中，中期高端製造或成股市主線。４月以來市場結構上賺錢效應就已分化

，５月中旬後各指數走勢已逐漸轉向蓄勢休整。近期市場情緒降溫也較為明顯，可見當前市場已

步入了基本面驗證的蓄勢階段。下半年風險偏好、資金面以及基本面三大因素改善，Ａ股指數中

樞較上半年有望上抬升。行業層面看，高端製造或成股市中期主線，具體來看：一方面，具備出

口競爭優勢的中高端製造。中高端製造兼具供給和需求端的雙重優勢，以汽車、家電、機械等行

業為代表的中高端行業或是白馬板塊裏面率先破局的重要主線。此外在地緣政治擾動下，受中美

關係擾動偏小且能通過其他區域對沖的製造領域或值得關注；另一方面，引領新質生產力發展的

科技製造。近期證監會「科創板八條」、國辦「創投１７條」等政策先後出台，未來科技制造相

關領域有望進一步受益，具體可關注ＡＩ技術賦能推動復蘇的消費電子和ＡＩ浪潮帶動下周期回

升的半導體。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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