【人行操作】人行掏新工具打擊債市炒風，國債收益率今日普遍上行

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行上周預告將賣空國債期貨打擊債市好友後，國債市場熱
情不減，人行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆回購操作，時間為工作日
１６：００－１６：２０，期限為隔夜，正回購利率為７天期逆回購操作利率減點２０個基點，
當前為１﹒６％，夜逆回購利率為７天期逆回購操作利率加點５０個基點，當前為２﹒３％。
人行或將重新啟動正回購，是２０１４年１１月底後的首次，市場高度關注。華創證券報告
指出，資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，人行釋放正回購的信號將利淡債券市場。
大華銀行中國環球金市部總監周石磊亦表示，人行此舉明確新的利率走廊上下限，即隔夜
１﹒６％－２﹒３％，隔夜融出和融入利率非對稱，應該帶有警告市場的意味，２﹒３％可能是
１０年國債的收益率目標下限。
受新政策衝擊，債市投資氣氛有所收斂，國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收
益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則見跳水。
不過其他券商對人行提出的新工具有更高期望。國泰君安國際首席經濟學家周浩以及仲量聯
行大中華區首席經濟學家龐溟均認為，人行的做法意在以系統性的方式來執行利率走廊，未來７
天期逆回購將逐漸取代中期借貸便利（ＭＬＦ），成為中國的指標政策利率。
表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價
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品種 最新價 漲跌幅
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中國２年期國債期貨 １０１﹒８５８ －０﹒０８％
中國５年期國債期貨 １０３﹒７１５ －０﹒１９％
中國１０年期國債期貨 １０４﹒８７５ －０﹒２４％
中國３０年期國債期貨 １０８﹒０８０ －０﹒２６％
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表列各品種中國國債收益率最新表現
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品種名稱 最新價 漲跌幅
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中國１年期國債收益率 １﹒５６１０ ＋１﹒９６％
中國２年期國債收益率 １﹒６７３０ ＋１﹒８９％
中國３年期國債收益率 １﹒８４３０ ＋２﹒０５％
中國５年期國債收益率 ２﹒０１６０ ＋１﹒２６％
中國７年期國債收益率 ２﹒１５４０ ＋１﹒３６％
中國１０年期國債收益率 ２﹒２９８０ ＋１﹒５５％
中國１５年期國債收益率 ２﹒３１２０ －０﹒４３％
中國２０年期國債收益率 ２﹒４７９０ ＋１﹒２２％
中國３０年期國債收益率 ２﹒５３３０ ＋０﹒８４％
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（ｅｙ）
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