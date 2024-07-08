【人行操作】人行掏新工具打擊債市炒風，國債收益率今日普遍上行

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行上周預告將賣空國債期貨打擊債市好友後，國債市場熱

情不減，人行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆回購操作，時間為工作日

１６：００－１６：２０，期限為隔夜，正回購利率為７天期逆回購操作利率減點２０個基點，

當前為１﹒６％，夜逆回購利率為７天期逆回購操作利率加點５０個基點，當前為２﹒３％。

人行或將重新啟動正回購，是２０１４年１１月底後的首次，市場高度關注。華創證券報告

指出，資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，人行釋放正回購的信號將利淡債券市場。

大華銀行中國環球金市部總監周石磊亦表示，人行此舉明確新的利率走廊上下限，即隔夜

１﹒６％－２﹒３％，隔夜融出和融入利率非對稱，應該帶有警告市場的意味，２﹒３％可能是

１０年國債的收益率目標下限。

受新政策衝擊，債市投資氣氛有所收斂，國債收益率今日顯著上行，如中國１０年期國債收

益率今升１﹒５５％，國債期貨價格則見跳水。

不過其他券商對人行提出的新工具有更高期望。國泰君安國際首席經濟學家周浩以及仲量聯

行大中華區首席經濟學家龐溟均認為，人行的做法意在以系統性的方式來執行利率走廊，未來７

天期逆回購將逐漸取代中期借貸便利（ＭＬＦ），成為中國的指標政策利率。



表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價

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品種 最新價 漲跌幅

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中國２年期國債期貨 １０１﹒８５８ －０﹒０８％

中國５年期國債期貨 １０３﹒７１５ －０﹒１９％

中國１０年期國債期貨 １０４﹒８７５ －０﹒２４％

中國３０年期國債期貨 １０８﹒０８０ －０﹒２６％

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表列各品種中國國債收益率最新表現

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品種名稱 最新價 漲跌幅

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中國１年期國債收益率 １﹒５６１０ ＋１﹒９６％

中國２年期國債收益率 １﹒６７３０ ＋１﹒８９％

中國３年期國債收益率 １﹒８４３０ ＋２﹒０５％

中國５年期國債收益率 ２﹒０１６０ ＋１﹒２６％

中國７年期國債收益率 ２﹒１５４０ ＋１﹒３６％

中國１０年期國債收益率 ２﹒２９８０ ＋１﹒５５％

中國１５年期國債收益率 ２﹒３１２０ －０﹒４３％

中國２０年期國債收益率 ２﹒４７９０ ＋１﹒２２％

中國３０年期國債收益率 ２﹒５３３０ ＋０﹒８４％

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（ｅｙ）

