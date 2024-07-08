  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

08/07/2024 11:53

【人行操作】機構：人行時隔十年重啟正回購意義大，利空債券市場

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況
在工作日的下午４時至４時２０分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、
逆回購利率分別為７天期逆回購操作利率減點２０基點（１﹒６％）、加點５０基點（２﹒３％
）。
　　華創證券最新報告指出，本質上，人行的臨時正逆回購操作是利率走廊的概念，同時代表人
行重啟正回購（公開數據顯示，人行最後一次正回購在２０１４年１１月底），信號意義重大。
這是配合此前人行調控長期利率的意圖。資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，正回購
的信號對債券市場利空。
　
＊賣券＋臨時回購，流動性過度寬鬆的階段正生變＊
　
　　策略上，人行賣券操作箭在弦上，臨時正逆回購操作為人行實現調控長期利率提供了保障，
也意味著流動性過度寬鬆的階段也正在發生變化。未來還會不會有配合人行調控長期利率的政策
和工具不得而知，而人行賣債希望達到的目標利率市場目前也不清楚。然而，整體而言，需要敬
畏人行，需要警惕債券市場持續調整的風險。對於機構而言，落袋為安，保存上半年的投資收益
更為務實。在上述不確定性還沒明朗之前，建議機構不要抄底。
　
＊周浩：７天期逆回購將成新指標政策利率＊
　
　　另外，國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，人行的做法意在以系統性的方式來執行利率走
廊，７天期逆回購將逐漸成為中國新的指標政策利率。人行料更傾向於使用價格工具而非數量工
具。（ｓｌ）

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金