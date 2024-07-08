【人行操作】分析：正逆回購利率非對稱降溫市場，料本周啟正回購

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況

在工作日的下午４時至４時２０分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、

逆回購利率分別為７天期逆回購操作利率減點２０基點（１﹒６％）、加點５０基點（２﹒３％

）。

大華銀行中國環球金市部總監周石磊認為，人行此舉明確了新的利率走廊上下限，即隔夜

１﹒６％－２﹒３％。對參與機構來說，隔夜融出和融入利率非對稱，應該是有警告市場的意味

，給市場降溫意圖明確。包括短債，低於１﹒６％的資產都不太合理了，而２﹒３％則可能是

１０年國債的收益率目標下限。他並預計，人行第一筆臨時隔夜公開市場操作是正回購，時間可

能就在這周。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬亦認為，對市場參與機構來說，這個臨時正╱逆回購的利

率屬懲罰性質，不排除以後變成正式政策工具。



＊王青：利率走廊收窄幅度超出市場預期＊



東方金誠首席宏觀分析師王青則指出，利率走廊的寬度將從現有的２４５個基點，大幅收窄

至７０個基點，收窄幅度超出市場預期。不過，２０２３年８月以來ＤＲ００７（存款類機構間

利率債質押的７天回購利率）圍繞七天期逆回購利率波幅明顯收窄，且呈現「上寬下窄」特徵。

這意味著資金市場實際上已在這一利率走廊範圍內運行了一段時間；由此，宣布新利率走廊不會

引起資金市場較大波動。

人行此前建立的利率走廊以超額存款準備金利率為下沿、常備借貸便利（ＳＬＦ）利率為上

沿，上下限分別為七天期ＳＬＦ利率２﹒８０％和超額存款準備金利率０﹒３５％，寬度為

２４５個基點。（ｓｌ）

