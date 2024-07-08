《中國要聞》李稻葵倡十一派１萬億消費券，提升短期經濟增長活力

《經濟通通訊社８日專訊》清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵今日在第４７屆

清華大學中國與世界經濟論壇上提出，政府應把投資型、項目型的政策取向轉向支持型、服務型

，幫助老百姓增加可支配收入，建議下半年推出一些短期政策來鼓勵或補貼老百姓消費，例如中

央財政在十一黃金周拿出幾千萬、甚至一萬億派消費券，提升中國經濟短期增長活力。



＊李稻葵：政府部門廣義支出下降，是經濟萎縮主因＊



李稻葵表示，中國經濟近兩三年之所以一直「小感冒」、「小發燒」，最核心的因素不是房

地產，而是政府部門在收縮。政府部門在以往經濟運行中，一隻手是從居民、企業徵收稅收，同

時從金融部門借錢；另一隻手去搞建設、搞採購、搞支出。然而，過去４年，政府部門的廣義支

出下降了３﹒８％，從３０％左右下降到２６％多一點，「一個重大的市場經濟部門它的支出下

降３﹒８％，經濟當然在萎縮」。

他認為，政府部門此時此刻不應該收縮，反而應該掉頭，增加廣義的支出。兩項改革迫在眉

睫，第一是重新認識國債的性質，多發國債，用發國債的錢去置換地方債，重新激活地方政府正

常經濟的活躍度，而不是壓地方政府去還債。

第二是要改變整個政府運作的取向。過去４０多年政府都在抓生產，比較少關心老百姓收入

增加了多少、福利提高了多少、消費增加了多少，「這個要變」，要把投資型、項目型的政策取

向轉向支持型、服務型，提供基本社會福利，幫助百姓增加可支配收入，從而增加消費的政策取

向。他建議通過短期運作提升消費，從而提升整個中國經濟短期的增長活力，「這個做法我們測

算中央財政基本上不用花錢，但是換來的是百姓消費的信心，換來市場的繁榮，換來了中國經濟

整個走勢的上升」。（ｓｌ）

