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AH股新聞

08/07/2024 13:20

【ＦＯＣＵＳ】正逆回購增「加班」操作，防突發流動性風險

　　【ＦＯＣＵＳ】陸家嘴論壇「放風」貨幣政策轉型話音未落，上周開啟大規模國債借入操作
的央媽，周一（８日）再公告新增下午時段正╱逆回購的公開市場操作。兩大動作一個劍指長端
利率，一個對焦短端利率，貨幣政策工具從數量型為主向價格型為主大踏步轉型，顯示收窄利率
走廊進入實際操作，考量之一是防止突發的流動性風險。
　
＊數量型工具向價格型工具轉型＊
　
　　中國５月新增社融錄史上首次萎縮、Ｍ１增速亦刷新低，但降準遲遲未至，就連被驚呼為「
中國版ＱＥ」的央媽加入二級市場國債交易，最新上演的亦是借入國債擇機賣出操作（價跌息升
）。　　　　　　
　　市場會錯意，或來自對過往數量型工具的執迷，但從人行行長潘功勝６月底在上海提及「未
來貨幣政策框架演化」看，社會融資總量、貨幣供應量、存款準備金率等，都將逐漸淡出，政策
重點將轉為對利率波動、市場預期的引導和控制。
　　人行今早公告，即日起將視情況，開展隔夜正╱逆回購操作，時間為工作日下午４時至４時
２０分，為在傳統上午公開市場操作之外，明確下午新增臨時操作，呼應了潘功勝早前所指，「
未來可考慮明確以央行的某個短期操作利率為主要政策利率」。
　
＊收窄利率走廊，傳遞政策意圖＊
　
　　傳統政策利率之錨ＭＬＦ（中期借貸利率）面臨淡出，背景是債務融資需求回落，導致國債
利率、同業存單利率等市場利率節節走低，與ＭＬＦ利率脫節。此外，傳統利率走廊上下限的常
備借貸便利（ＳＬＦ）利率、超額準備金利率，寬度高達２４５基點，同樣不利於貨幣政策信號
傳導，特別是削弱對短期利率的控制。
　　央媽加大對長端、短端利率控制的企圖躍於紙上，皆因前者事關人民幣匯率，後者事關金融
機構兌付壓力，尤其是銀行存款大量向中長期理財資產、債券搬家，可能激化短期負債和長期資
產錯配的矛盾。
　　今次新增下午時段正╱逆回購的公開市場操作，臨時正回購利率、臨時逆回購利率料逐步被
視為新的利率走廊下限、上限，有利健全市場化利率調控機制，並透過預期效應和流動性效應向
長期利率傳導，從而傳遞央媽的貨幣政策意圖。

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