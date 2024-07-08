《Ａ股動向》多家Ａ股上市銀行本周將分紅，合計派逾１３００億

《經濟通通訊社８日專訊》進入上市公司分紅季，《中國證券報》根據上市銀行此前發布的

公告以及Ｗｉｎｄ數據指出，本周（７月８日至７月１２日）有交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）、郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）、建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）等多家上市銀行將進行分紅，合計派發Ａ股現金紅利超過

１３００億元人民幣。

Ｗｉｎｄ數據還顯示，Ａ股４２家上市銀行中，除鄭州銀行（０６１９６）

（深：００２９３６）未披露分紅派息方案之外，其他４１家銀行均公告將進行分紅派息。截至

７月８日，已有２２家上市銀行完成２０２３年度分紅派息，合計分紅派息金額超過１４００億

元人民幣。



＊銀行擬派中期分紅，分析指穩信心並與境外大行接軌＊



此外，新「國九條」發布以來，已有１７家Ａ股上市銀行宣布擬進行中期分紅，包括工商銀

行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行五家國有大

行。

興業研究公司金融業研究部高級研究員呂思聰認為，從分紅頻率來看，境外銀行多採用每半

年或每季度分紅一次的頻率，而中國境內上市銀行此前多採用每年分紅一次的頻率進行分紅。隨

著銀行增加中期分紅、提升現金分紅頻率，未來中國境內銀行分紅頻率也將逐步與境外大型銀行

接軌。

華福證券分析師張宇認為，上市銀行中期分紅是對新「國九條」的積極響應，符合監管導向

。同時，在當前的市場環境下，通過中期分紅也向投資者展示了穩健的盈利水平，增加投資者回

報獲得感，從而提振市場情緒。（ｓｌ）

