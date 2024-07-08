  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

08/07/2024 17:59

《Ａ股動向》多家Ａ股上市銀行本周將分紅，合計派逾１３００億

　　《經濟通通訊社８日專訊》進入上市公司分紅季，《中國證券報》根據上市銀行此前發布的
公告以及Ｗｉｎｄ數據指出，本周（７月８日至７月１２日）有交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）、郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）、建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）等多家上市銀行將進行分紅，合計派發Ａ股現金紅利超過
１３００億元人民幣。
　　Ｗｉｎｄ數據還顯示，Ａ股４２家上市銀行中，除鄭州銀行（０６１９６）
（深：００２９３６）未披露分紅派息方案之外，其他４１家銀行均公告將進行分紅派息。截至
７月８日，已有２２家上市銀行完成２０２３年度分紅派息，合計分紅派息金額超過１４００億
元人民幣。
　
＊銀行擬派中期分紅，分析指穩信心並與境外大行接軌＊
　
　　此外，新「國九條」發布以來，已有１７家Ａ股上市銀行宣布擬進行中期分紅，包括工商銀
行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行、農業銀行（０１２８８）
（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行五家國有大
行。
　　興業研究公司金融業研究部高級研究員呂思聰認為，從分紅頻率來看，境外銀行多採用每半
年或每季度分紅一次的頻率，而中國境內上市銀行此前多採用每年分紅一次的頻率進行分紅。隨
著銀行增加中期分紅、提升現金分紅頻率，未來中國境內銀行分紅頻率也將逐步與境外大型銀行
接軌。
　　華福證券分析師張宇認為，上市銀行中期分紅是對新「國九條」的積極響應，符合監管導向
。同時，在當前的市場環境下，通過中期分紅也向投資者展示了穩健的盈利水平，增加投資者回
報獲得感，從而提振市場情緒。（ｓｌ）

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回AH股新聞

下一篇新聞︰08/07/2024 17:44  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

08/07/2024 17:40  《中國要聞》北京擬支持自動駕駛汽車用於網約車

08/07/2024 17:30  《中國要聞》內地民主黨派討論暢通經濟大循環，王滬寧出席

08/07/2024 17:29  《中國要聞》內媒稱蘋果上調ｉＰｈｏｎｅ　１６系列今年備貨目標

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金