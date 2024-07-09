《神州頭條》財經報章頭版摘要：增設隔夜正逆回購助收窄利率走廊

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見匈牙利總理歐爾班

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７月８日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。習近平指出，下周

，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高

水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信

，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高質量共建「一帶一路」。



空中客車交付中國總裝的第７００架Ａ３２０系列飛機

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７月８日，位於天津的空中客車Ａ３２０系列飛機亞洲總裝線交付第７００架Ａ３２０系列飛機

。這架飛機為空客Ａ３２０ｎｅｏ飛機，共設１８０個經濟艙座位，接收運營方是成都航空。



沿著正確道路推進全面深化改革－－新思想引領新時代改革開放述評之二

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黨的十八大以來，習近平總書記創造性提出全面深化改革的正確道路，牢牢把握改革開放的前進

方向，確保改革開放這艘航船始終沿著正確航向破浪前行。大道篤行：「我們的方向就是中國特

色社會主義道路」。





《上海證券報》



習近平會見匈牙利總理歐爾班

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７月８日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。



沿著正確道路推進全面深化改革－－新思想引領新時代改革開放述評之二

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黨的十八大以來，習近平總書記創造性提出全面深化改革的正確道路，牢牢把握改革開放的前進

方向，確保改革開放這艘航船始終沿著正確航向破浪前行。大道篤行：「我們的方向就是中國特

色社會主義道路」。



央行：視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作

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繼「預告」借入國債後，央行公開市場操作又有新安排。中國人民銀行７月８日早間向公開市場

業務一級交易商發布公告稱，將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作。這意味著利率市場化

改革再邁重要一步。分析人士認為，日間流動性管理工具「上新」，形成新利率走廊，有利於加

強流動性管理的精准性、有效性。新工具也印證了央行將７天期逆回購利率作為主要政策利率的

思路。



《證券時報》



習近平會見匈牙利總理歐爾班

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７月８日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。



跨境就醫潮湧，共促大灣區醫療互聯互通

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深中通道、港珠澳大橋、高鐵等基礎設施的「硬聯通」，讓大灣區居民暢享」一小時生活圈」。

近年，在各項政策安排下，大灣區醫療互聯互通成效明顯。香港、澳門特區政府安排跨境醫療福

利「過河」，港人跨境就醫潮湧，內地醫院也紛紛引進港澳藥械，提升治療品質。



增設隔夜正逆回購操作，有助於逐步收窄利率走廊

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７月８日，央行宣布從即日起，在每個工作日上午開展公開市場逆回購操作的基礎上，視情況在

工作日１６︰００－１６︰２０時段開展臨時正、逆回購操作，期限為隔夜。央行此舉意在更好

穩定市場流動性的同時，再次向深化利率市場化改革邁出新步伐。（ｃｔ）

