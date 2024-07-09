《鍾之日記》Ａ場大反攻，恒指沒跟上

《鍾之日記》７月９日，香港天氣：熱。香江魚缸：微跌。祖國股市：漲。



隔晚美股標指納指再創新高，滬深股市今日亦顯著反彈，奈何港股雖一度反彈升近百點，但

最後仍要微跌收市。恒指低開４３點，半日跌８０點。午後Ａ股顯著反彈，帶動恒指曾升９３點

，見１７６１７點全日高，尾市回吐，恒指收市微跌不足１點，報１７５２３點，連跌三日。大

市全日成交９４３﹒３３億元。



＊Ａ股午後反轉，滬指結束四連跌＊



Ａ股早段反彈無力，更一度低見２９０４﹒０４點，刷新２月２１日以來新低。不過從１１

點後開始，包括南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ

等多隻中證１０００ＥＴＦ成交放量，被外界認為是國家隊入市保衛滬指二千九的訊號。科技股

爆發，券商、有色、軍工等板塊帶動，滬綜指抹平跌幅並倒升超過１％，全日收漲１﹒２６％，

報２９５９﹒３７點，終止四連跌；深股方面，蘋果概念和半導體板塊急飆，深成指全日漲

１﹒６８％，創業板指則升１﹒４３％。兩市全日成交７２４５億元人民幣同，按日大增

２４﹒５％，也是本月以來Ａ股首次回歸到７０００億成交之上。



＊毒油風波持續，康師傅受累跌＊



近期媒體揭發，內地有油罐車在裝卸完煤製油、未清洗油罐的情況下，直接裝運食用油，很

可能導致流入市場的食用油存在化工液體殘留；更有油罐車司機稱，這是「運輸行業里公開的秘

密」。事件引爆輿論，引發人們對食品安全的恐慌。

涉事央企中儲糧集團已就事件回應，稱集團高度重視、迅速行動，從７月５日開始在全系統

深入開展專項大排查。隨後，有媒體發現，中儲糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店，已

下架食用油產品。

但上述回應似乎難以平息民間怒火，《人民日報》、央視亦出言譴責，指這種做法無異於投

毒，怎敢成「公開的秘密」？

事實上，目前在食用油運輸方面，沒有強制性國家標準，只有一部《食用植物油散裝運輸規

範》提到運輸散裝食用植物油應使用專用車輛。由於是「推薦標準」，意味著對廠家約束力有限

。

事件調查還在進行中，但其惡劣的性質掀起軒然大波，令民眾質疑監管缺席，有學者指事件

也對中國食品的國際形象造成了嚴重破壞。休閒食品、餐飲少不免用油，拖累港股食品股下調，

其中康師傅（００３２２）挫４﹒２％，百勝中國（０９９８７）跌逾１％，統一企業

（００２２０）跌０﹒７％，中國旺旺（００１５１）跌０﹒６％，海底撈（０６８６２）跌近

０﹒２％。



＊ｉＰｈｏｎｅ １６傳增產，蘋概股起飛＊



蘋果在華降價促銷成績喜人，據內媒引述蘋果產業鏈公司人士指，近期該人士所處的公司收

到的蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列備貨目標指引略有上調，ｉＰｈｏｎｅ １６系列今年備貨目

標指引上調至９０００萬部左右，蘋果隔晚股價再創新高。

蘋概股大漲，舜宇光學科技（０２３８２）漲７﹒８％，高偉電子（０１４１５）升７％，

比亞迪電子（００２８５）升６﹒４％，丘鈦科技（０１４７８）升６﹒３％，富智康集團

（０２０３８）升４﹒９％。

進入ＡＩＧＣ大時代，蘋果新手機料主打ＡＩ功能，令ｓｉｒｉ變得更加智能，然而這也可

能對蘋果在華銷情產生影響。ＯｐｅｎＡＩ此前宣布，將終止對不支援的國家和地區提供ＡＰＩ

服務，其他國外ＡＩ大模型預計也會對中國保持封鎖狀態，在此情況下，蘋果手機在華銷售版本

可能要找國內的大模型所合作，目前盛傳的合作對象將會是百度（０９８８８）的文心一言，但

文心一言和ＣｈａｔＧＰＴ是否存在技術上的差距？誰也說不準。總之，對於蘋果而言，如何在

中國合規地接入其ＡＩ新功能，是最大的挑戰。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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