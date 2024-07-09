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AH股新聞

09/07/2024 17:04

《鍾之日記》Ａ場大反攻，恒指沒跟上

　　《鍾之日記》７月９日，香港天氣：熱。香江魚缸：微跌。祖國股市：漲。
　
　　隔晚美股標指納指再創新高，滬深股市今日亦顯著反彈，奈何港股雖一度反彈升近百點，但
最後仍要微跌收市。恒指低開４３點，半日跌８０點。午後Ａ股顯著反彈，帶動恒指曾升９３點
，見１７６１７點全日高，尾市回吐，恒指收市微跌不足１點，報１７５２３點，連跌三日。大
市全日成交９４３﹒３３億元。
　
＊Ａ股午後反轉，滬指結束四連跌＊
　
　　Ａ股早段反彈無力，更一度低見２９０４﹒０４點，刷新２月２１日以來新低。不過從１１
點後開始，包括南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證１０００ＥＴＦ、廣發中證１０００ＥＴＦ
等多隻中證１０００ＥＴＦ成交放量，被外界認為是國家隊入市保衛滬指二千九的訊號。科技股
爆發，券商、有色、軍工等板塊帶動，滬綜指抹平跌幅並倒升超過１％，全日收漲１﹒２６％，
報２９５９﹒３７點，終止四連跌；深股方面，蘋果概念和半導體板塊急飆，深成指全日漲
１﹒６８％，創業板指則升１﹒４３％。兩市全日成交７２４５億元人民幣同，按日大增
２４﹒５％，也是本月以來Ａ股首次回歸到７０００億成交之上。
　
＊毒油風波持續，康師傅受累跌＊
　
　　近期媒體揭發，內地有油罐車在裝卸完煤製油、未清洗油罐的情況下，直接裝運食用油，很
可能導致流入市場的食用油存在化工液體殘留；更有油罐車司機稱，這是「運輸行業里公開的秘
密」。事件引爆輿論，引發人們對食品安全的恐慌。
　　涉事央企中儲糧集團已就事件回應，稱集團高度重視、迅速行動，從７月５日開始在全系統
深入開展專項大排查。隨後，有媒體發現，中儲糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店，已
下架食用油產品。
　　但上述回應似乎難以平息民間怒火，《人民日報》、央視亦出言譴責，指這種做法無異於投
毒，怎敢成「公開的秘密」？
　　事實上，目前在食用油運輸方面，沒有強制性國家標準，只有一部《食用植物油散裝運輸規
範》提到運輸散裝食用植物油應使用專用車輛。由於是「推薦標準」，意味著對廠家約束力有限

　　事件調查還在進行中，但其惡劣的性質掀起軒然大波，令民眾質疑監管缺席，有學者指事件
也對中國食品的國際形象造成了嚴重破壞。休閒食品、餐飲少不免用油，拖累港股食品股下調，
其中康師傅（００３２２）挫４﹒２％，百勝中國（０９９８７）跌逾１％，統一企業
（００２２０）跌０﹒７％，中國旺旺（００１５１）跌０﹒６％，海底撈（０６８６２）跌近
０﹒２％。
　
＊ｉＰｈｏｎｅ　１６傳增產，蘋概股起飛＊
　
　　蘋果在華降價促銷成績喜人，據內媒引述蘋果產業鏈公司人士指，近期該人士所處的公司收
到的蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１６系列備貨目標指引略有上調，ｉＰｈｏｎｅ　１６系列今年備貨目
標指引上調至９０００萬部左右，蘋果隔晚股價再創新高。
　　蘋概股大漲，舜宇光學科技（０２３８２）漲７﹒８％，高偉電子（０１４１５）升７％，
比亞迪電子（００２８５）升６﹒４％，丘鈦科技（０１４７８）升６﹒３％，富智康集團
（０２０３８）升４﹒９％。
　　進入ＡＩＧＣ大時代，蘋果新手機料主打ＡＩ功能，令ｓｉｒｉ變得更加智能，然而這也可
能對蘋果在華銷情產生影響。ＯｐｅｎＡＩ此前宣布，將終止對不支援的國家和地區提供ＡＰＩ
服務，其他國外ＡＩ大模型預計也會對中國保持封鎖狀態，在此情況下，蘋果手機在華銷售版本
可能要找國內的大模型所合作，目前盛傳的合作對象將會是百度（０９８８８）的文心一言，但
文心一言和ＣｈａｔＧＰＴ是否存在技術上的差距？誰也說不準。總之，對於蘋果而言，如何在
中國合規地接入其ＡＩ新功能，是最大的挑戰。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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