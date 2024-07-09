【大國博弈】ＡＳＭＬ行政總裁：世界需要中國生產的傳統晶片

《經濟通通訊社９日專訊》半導體設備生產巨頭ＡＳＭＬ行政總裁Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅ

Ｆｏｕｑｕｅｔ在接受德國《商報》專訪時表示，包括德國車企在內的買家，都需要中國晶片廠

商目前正投資的傳統晶片。

面對美國對先進晶片技術的出口限制，中國企業正在擴大傳統晶片的產能，這引起了西方國

家對長期供應過剩可能性的擔憂。



＊傳統晶片利潤不高，中資正擴大產能＊



Ｆｏｕｑｕｅｔ指出，全球對該類晶片的需求正在急增，雖然製造傳統晶片的利潤不高，惟

西方企業投資亦不夠。Ｆｏｕｑｕｅｔ表示：「歐洲甚至無法滿足自身的一半需求」。

根據半導體產業組織ＳＥＭＩ預計，中國晶片廠產能將於２０２５年增加１４％，明年產能

將達每月１０１０萬片，佔全球總產量約三分之一。

Ｆｏｕｑｕｅｔ表示：「不管出於什麼原因，如果有人想（中國）放慢速度，那就需要替代

方案。阻止別人生產你需要的東西是沒有意義的。」補充，尤其是汽車行業，包括德國汽車行業

，需要更多以較單純、成熟技術製造的晶片」。

Ｆｏｕｑｕｅｔ今年４月接任ＡＳＭＬ行政總裁，而傳統晶片是ＡＳＭＬ的一個重要收入來

源。歐盟執委會已開始收集ＡＳＭＬ等企業對中方投資傳統晶片的看法。（ｒｙ）

