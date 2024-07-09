  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2024 09:43

《汽車新勢力》比亞迪擬斥６５億建深汕工業園三期、秘魯建裝配廠

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《深圳特區報》報道，在２０２４深圳市深汕特別合作區產業
投資大會上，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與深汕特別合作區完成深汕比亞迪汽
車工業園三期項目簽約，項目總投資６５億元（人民幣．下同），擬建設電池ｐａｃｋ線及新能
源汽車核心零部件工廠。
　　報道指出，比亞迪２０２１年８月首次投資５０億元，建設深汕比亞迪汽車工業園一期項目
；２０２２年１月，雙方簽約投資２００億元打造二期項目。隨後，深汕比亞迪一期分別於
２０２２年１０月、２０２３年１２月實現投產、全面投產。２０２４年３月，工信部同意比亞
迪汽車工業有限公司深圳新能源乘用車工廠遷址擴建；６月，二期西地塊實現每天產量７５０輛
。預料三期項目的簽約進一步擴展了比亞迪在深汕特別合作區的業務，加強其在新能源汽車產業
鏈的布局。
　
＊比亞迪據報考慮在秘魯建裝配廠＊
　
　　另一方面，據《彭博》報道，秘魯外交部長Ｊａｖｉｅｒ　Ｇｏｎｚａｌｅｚ－
Ｏｌａｅｃｈｅａ周一（８日）表示，比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性。這一計劃與
中資參與建設的錢凱港項目有關，該項目為比亞迪在秘魯建廠提供了潛在的物流和基礎設施支持
。（ｒｙ）

【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金