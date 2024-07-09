《汽車新勢力》比亞迪擬斥６５億建深汕工業園三期、秘魯建裝配廠

《經濟通通訊社９日專訊》據《深圳特區報》報道，在２０２４深圳市深汕特別合作區產業
投資大會上，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與深汕特別合作區完成深汕比亞迪汽
車工業園三期項目簽約，項目總投資６５億元（人民幣．下同），擬建設電池ｐａｃｋ線及新能
源汽車核心零部件工廠。
報道指出，比亞迪２０２１年８月首次投資５０億元，建設深汕比亞迪汽車工業園一期項目
；２０２２年１月，雙方簽約投資２００億元打造二期項目。隨後，深汕比亞迪一期分別於
２０２２年１０月、２０２３年１２月實現投產、全面投產。２０２４年３月，工信部同意比亞
迪汽車工業有限公司深圳新能源乘用車工廠遷址擴建；６月，二期西地塊實現每天產量７５０輛
。預料三期項目的簽約進一步擴展了比亞迪在深汕特別合作區的業務，加強其在新能源汽車產業
鏈的布局。
＊比亞迪據報考慮在秘魯建裝配廠＊
另一方面，據《彭博》報道，秘魯外交部長Ｊａｖｉｅｒ Ｇｏｎｚａｌｅｚ－
Ｏｌａｅｃｈｅａ周一（８日）表示，比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性。這一計劃與
中資參與建設的錢凱港項目有關，該項目為比亞迪在秘魯建廠提供了潛在的物流和基礎設施支持
。（ｒｙ）
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