《汽車新勢力》比亞迪擬斥６５億建深汕工業園三期、秘魯建裝配廠

《經濟通通訊社９日專訊》據《深圳特區報》報道，在２０２４深圳市深汕特別合作區產業

投資大會上，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）與深汕特別合作區完成深汕比亞迪汽

車工業園三期項目簽約，項目總投資６５億元（人民幣．下同），擬建設電池ｐａｃｋ線及新能

源汽車核心零部件工廠。

報道指出，比亞迪２０２１年８月首次投資５０億元，建設深汕比亞迪汽車工業園一期項目

；２０２２年１月，雙方簽約投資２００億元打造二期項目。隨後，深汕比亞迪一期分別於

２０２２年１０月、２０２３年１２月實現投產、全面投產。２０２４年３月，工信部同意比亞

迪汽車工業有限公司深圳新能源乘用車工廠遷址擴建；６月，二期西地塊實現每天產量７５０輛

。預料三期項目的簽約進一步擴展了比亞迪在深汕特別合作區的業務，加強其在新能源汽車產業

鏈的布局。



＊比亞迪據報考慮在秘魯建裝配廠＊



另一方面，據《彭博》報道，秘魯外交部長Ｊａｖｉｅｒ Ｇｏｎｚａｌｅｚ－

Ｏｌａｅｃｈｅａ周一（８日）表示，比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性。這一計劃與

中資參與建設的錢凱港項目有關，該項目為比亞迪在秘魯建廠提供了潛在的物流和基礎設施支持

。（ｒｙ）

