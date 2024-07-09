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AH股新聞

09/07/2024 14:32

《中國要聞》「毒油」風波擴，中儲糧旗下金鼎食油遭多個平台下架

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地「毒油」風波擴大，內媒此前揭發，油罐車司機在換貨運輸
過程中普遍不清洗罐體，裝完煤製油再裝糖漿、大豆油等可食用液體，導致流入市場的食用油可
能存在化工液體殘留，對人體造成嚴重風險。事件涉及三河匯福糧油集團有限公司、中儲糧油脂
（天津）有限公司等。今日，媒體發現中儲糧旗下食用油品牌「金鼎」的淘寶和京東旗艦店顯示
商品無貨，「金鼎食用油下架」的消息隨即登上熱搜。對此，金鼎食用油京東客服表示，金鼎所
有產品均符合國家有關食品安全標準。
　　據悉，金鼎食用油已經在兩天內經歷無貨後上架再無貨的過程。金鼎客服此前曾表示，下架
原因是倉庫調整，過一陣會恢復上架，但並未透露下架原因。　
　　另外，有中儲糧的客戶表示，目前已收到了中儲糧通知，要求對運輸車輛核查前三次裝載的
來源，特別是油品的裝載記錄等。
　　資料顯示，中儲糧旗下的食用油品牌包括金鼎、鼎皇、華鼎、漢鼎、淳口香和聚味美等。日
前，中儲糧集團回應事件指，公司高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒，要求下屬油脂公
司開展排查的基礎上，再在全系統深入進行專案大排查。
　　《人民網》發表評論指，相關部門應快速介入，全面調查。如果屬實，則依法嚴懲，絕不能
讓相關責任人溜之大吉，並期待中儲糧集團查明真相，真正做到舉一反三、引以為戒。（ｒｙ）

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