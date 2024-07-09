  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2024 18:07

《汽車新勢力》賽力斯料上半年淨利１３﹒９億至１７億，扭虧為盈

　　《經濟通通訊社９日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）發公告，預計２０２４年半年度實
現營業收入６３９億到６６０億元（人民幣．下同），同比上升４７９％到４９８％；期內淨利
潤為１３﹒９億到１７億元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。預計上半年度實現歸屬上市公
司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為１１﹒９億到１５億元。（ｒｙ）

【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰09/07/2024 18:11  【企業盈警】京城機電料中期虧損收窄至３００萬至３６０萬人幣

下一篇新聞︰09/07/2024 18:07  【企業盈喜】山東墨龍料中期虧轉盈，賺最多１﹒８億人幣

其他AH股新聞
More

09/07/2024 18:04  【數據前瞻】機構料６月新增貸環比增逾１倍，Ｍ２增速再放緩

09/07/2024 18:03  【企業盈喜】大唐發電料中期淨利潤按年增約８５％至１﹒２４倍

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金