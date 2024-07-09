《汽車新勢力》賽力斯料上半年淨利１３﹒９億至１７億，扭虧為盈

《經濟通通訊社９日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）發公告，預計２０２４年半年度實

現營業收入６３９億到６６０億元（人民幣．下同），同比上升４７９％到４９８％；期內淨利

潤為１３﹒９億到１７億元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。預計上半年度實現歸屬上市公

司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為１１﹒９億到１５億元。（ｒｙ）

