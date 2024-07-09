《神州券商》東興證券將限制融券變相Ｔ＋０，業界首提限制原則

《經濟通通訊社９日專訊》中證監今年２月為救市祭出一系列監管措施，其中包括嚴禁向利

用融券實施日內回轉交易（變相Ｔ＋０交易）的投資者提供融券，但有關規定原來並非在券商行

業完全落實。東興證券（滬：６０１１９８）昨日在官網公告指，為進一步落實中證監關於嚴禁

利用融券實施變相Ｔ＋０交易要求，該行擬於７月１５日啟用融券變相Ｔ＋０交易限制功能。

融券變相Ｔ＋０是指，投資者在同一交易日內既融券賣出某隻股票，又通過擔保品買入這隻

股票，從而達到變相Ｔ＋０的效果。

東興證券公告提到的限制措施如下：第一，客戶在同一交易日內，進行兩融標的融券賣出操

作後，無法就同一標的進行擔保品買入或融資買入操作。第二，客戶在同一交易日內，進行擔保

品買入或融資買入兩融標的證券後，無法就同一標的進行融券賣出操作。

不過這樣的方法並不能１００％防止投資者進行融券變相Ｔ＋０交易，如果客戶在不同的券

商戶口分別融券賣出股票和融資買入股票，或者利用家人身份註冊「分身」帳戶操作，則可能難

以識別。

綜合過往資料，明確通知客戶嚴禁利用融券實施變相Ｔ＋０交易的券商只有中信証券

（０６０３０）（滬：６０００３０），但該通知僅引述中證監的政策內容，並未提到如何識別

有關交易及加以限制。（ｅｙ）

