《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，陸股通連日流出外資避中國ＥＴＦ

《經濟通通訊社９日專訊》在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中

國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出Ａ股，在美中國股票ＥＴＦ連續第五周錄得資

金淨流出，導致滬深股市反彈無力，成交持續收窄。滬綜指距離兩千九關口愈來愈近，今早低開

０﹒１％，報２９１９﹒５７點，深成指低開０﹒１６％，創業板指低開０﹒２％，券商股反彈

，軍工、白酒股走低。

昨日北向資金從Ａ股淨流出２２億元（人民幣．下同），累計五日合共淨流出超過１６１億

元；上周在美國上市的中國股票ＥＴＦ錄得資金淨流出４８９０萬美元，是連續第五周錄得資金

流出。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。人行昨日啟用臨時正逆回購

工具，收窄利率走廊寬度，雖然當日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂，國

債收益率顯著上行，國債期貨價格則見跳水。

乘聯分會公布，６月全國乘用車市場零售１７６﹒７萬輛，同比下降６﹒７％，環比增長

３﹒２％，其中新能源汽車零售銷量８５﹒６萬輛，同比增長２８﹒６％，環比增長６﹒４％。

網傳廣州放寬對港澳台及外籍人士的購房限制，不限購１２０平方米以上的住宅。內媒《澎

湃新聞》引述廣州當局人員確認有關消息屬實，政策更新日期為上周五（５日）。（ｅｙ）

