  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，陸股通連日流出外資避中國ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社９日專訊》在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中
國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出Ａ股，在美中國股票ＥＴＦ連續第五周錄得資
金淨流出，導致滬深股市反彈無力，成交持續收窄。滬綜指距離兩千九關口愈來愈近，今早低開
０﹒１％，報２９１９﹒５７點，深成指低開０﹒１６％，創業板指低開０﹒２％，券商股反彈
，軍工、白酒股走低。
　　昨日北向資金從Ａ股淨流出２２億元（人民幣．下同），累計五日合共淨流出超過１６１億
元；上周在美國上市的中國股票ＥＴＦ錄得資金淨流出４８９０萬美元，是連續第五周錄得資金
流出。
　　人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠。人行昨日啟用臨時正逆回購
工具，收窄利率走廊寬度，雖然當日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂，國
債收益率顯著上行，國債期貨價格則見跳水。
　　乘聯分會公布，６月全國乘用車市場零售１７６﹒７萬輛，同比下降６﹒７％，環比增長
３﹒２％，其中新能源汽車零售銷量８５﹒６萬輛，同比增長２８﹒６％，環比增長６﹒４％。
　　網傳廣州放寬對港澳台及外籍人士的購房限制，不限購１２０平方米以上的住宅。內媒《澎
湃新聞》引述廣州當局人員確認有關消息屬實，政策更新日期為上周五（５日）。（ｅｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金