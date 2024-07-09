《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒０１％，農牧食品股重挫蘋概股拉漲

《經濟通通訊社９日專訊》在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中

國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出Ａ股，在美中國股票ＥＴＦ連續第五周錄得資

金淨流出，導致Ａ股反彈無力，農牧食品股重挫，地產上游板塊同跌，拖累滬綜指半日軟

０﹒０１％，報２９２２﹒２７點，盤中低見２９０４﹒０４點，險守二千九；深股方面，蘋果

概念和半導體板塊拉漲，帶動深成指半日升０﹒２６％，創業板指則仍跌０﹒１３％。

股市交投在冰點位置稍升溫，兩市半日成交３９９７億元（人民幣．下同），較上日（８日

）同時段成交已經回升１１％。

中國國債收益率昨日回升後，今早重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如３年期國債收益

率急跌２﹒３１％，１５年期國債收益率更挫２﹒４１％；國債期貨相應回彈，１０年期國債期

貨主力合約升０﹒１９％。據《彭博》引述知情人士稱，就人民銀行的臨時正、逆回購操作，公

開市場一級交易商可於中午１２點前上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類

似詢量。



＊蘋果擬增產，概念股叫好＊



蘋果在華降價促銷成績喜人，據內媒引述蘋果產業鏈公司人士指，近期該人士所處的公司收

到的蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列備貨目標指引略有上調，ｉＰｈｏｎｅ １６系列今年備貨目

標指引上調至９０００萬部左右，蘋果隔晚股價再創新高。蘋果概念股今早落鑊，捷邦科技

（深：３０１３２６）、神宇股份（深：３００５６３）飆２０％封板，勝宏科技

（深：３００４７６）升１０﹒５％，朝陽科技（深：００２９８１）升一成漲停，藍思科技

（深：３００４３３）升７％，工業富聯（滬：６０１１３８）漲５﹒２％，立訊精密

（深：００２４７５）升３﹒６％。



＊毒油危機發酵，金龍魚跌２％＊



「毒油」事件持續發酵並開始登上微博熱搜，業務涉及食用油的Ａ股公司儘管回應不受事件

影響，但股價持續跌，西王食品（深：０００６３９）稱擁有自己的物流團隊運輸，仍插

５﹒３％，道道全（深：００２８５２）稱自備壓搾產能，價挫３﹒５％，金健米業

（滬：６００１２７）跌２﹒２％，金龍魚（深：３００９９９）跌１﹒７％，公司稱對食用油

運輸有嚴格監管。

專家稱豬肉價格６月下旬回調，加上「毒油」風波打擊食品板塊，豬肉股急挫，巨星農牧

（滬：６０３４７７）瀉６﹒３％，新五豐（滬：６００９７５）跌５﹒３％，華統股份

（深：００２８４０）挫５﹒２％，神農集團（滬：６０５２９６）跌４﹒４％，天康生物

（深：００２１００）跌３﹒９％，唐人神（深：００２５６７）跌３﹒９％，牧原股份

（深：００２７１４）跌３﹒１％。（ｅｙ）

