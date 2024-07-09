  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2024 15:07

《Ａ股行情》險穿二千九觸發救市，滬綜指倒漲１﹒３％成交回升

　　《經濟通通訊社９日報道》在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中
國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出Ａ股，在美中國股票ＥＴＦ連續第五周錄得資
金淨流出，Ａ股早段反彈無力，更一度低見２９０４﹒０４點，刷新２月２１日以來新低。不過
從今早１１點後開始，包括南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證１０００ＥＴＦ、廣發中證
１０００ＥＴＦ等多隻中證１０００ＥＴＦ成交放量，被外界認為是國家隊入市保衛滬指二千九
的訊號。科技股爆發，券商、有色、軍工等板塊帶動，滬綜指抹平跌幅並倒升超過１％，全日收
漲１﹒２６％，報２９５９﹒３７點，終止四連跌；深股方面，蘋果概念和半導體板塊急飆，深
成指全日漲１﹒６８％，創業板指則升１﹒４３％。
　　或因市場推測國家隊入市帶動，股市交投在冰點位置升溫，兩市全日成交７２４５億元（人
民幣．下同），按日大增２４﹒５％，也是本月以來Ａ股首次回歸到７０００億元成交之上。
　　中國國債收益率昨日回升後，今早重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如２年期國債收益
率急跌２﹒８６％，１５年期國債收益率更挫２﹒４１％；國債期貨相應回彈，１０年期國債期
貨主力合約升０﹒２％。據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交
易商可於中午１２點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量

　
＊蘋概掀漲停，券商全線升＊
　
　　蘋果在華降價促銷成績喜人，據內媒引述蘋果產業鏈公司人士指，近期該人士所處的公司收
到的蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１６系列備貨目標指引略有上調，ｉＰｈｏｎｅ　１６系列今年備貨目
標指引上調至９０００萬部左右，蘋果隔晚股價再創新高。蘋果概念股掀漲停潮，捷邦科技
（深：３０１３２６）、神宇股份（深：３００５６３）、智立方（深：３０１３１２）、博碩
科技（深：３００９５１）集體飆２０％封板，勝宏科技（深：３００４７６）升１３％，朝陽
科技（深：００２９８１）、東山精密（深：００２３８４）、聞泰科技（滬：６００７４５）
等升一成漲停，藍思科技（深：３００４３３）升９﹒１％，工業富聯（滬：６０１１３８）漲
７﹒６％，立訊精密（深：００２４７５）升５﹒１％。
　　券商股全線拉漲復仇，紅塔證券（滬：６０１２３６）漲停，東興證券
（滬：６０１１９８）升５﹒５％，首創證券（滬：６０１１３６）升４﹒８％，財通證券
（滬：６０１１０８）升３﹒４％，國金證券（滬：６００１０９）走高３％，西部證券
（深：００２６７３）升２﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）升２﹒１％。
　
＊豬肉股領跌，豬價見回調＊
　
　　「毒油」事件持續發酵並開始登上微博熱搜，業務涉及食用油的Ａ股公司儘管回應不受事件
影響，但股價持續跌，西王食品（深：０００６３９）稱擁有自己的物流團隊運輸，仍插
３﹒７％，道道全（深：００２８５２）稱自備壓搾產能，價挫１﹒４％，金健米業
（滬：６００１２７）跌０﹒３％，金龍魚（深：３００９９９）軟０﹒２％，公司稱對食用油
運輸有嚴格監管。
　　專家稱豬肉價格６月下旬回調，加上「毒油」風波打擊食品板塊，豬肉股急挫，巨星農牧
（滬：６０３４７７）瀉９﹒２％，神農集團（滬：６０５２９６）跌５﹒７％，華統股份
（深：００２８４０）挫５﹒３％，新五豐（滬：６００９７５）跌３﹒５％，天康生物
（深：００２１００）跌３﹒２％，牧原股份（深：００２７１４）跌２﹒８％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４３９﹒８１　＋１﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９５９﹒３７　＋１﹒２６　　　　３２０３﹒６１　　
　　上證Ａ股指數　　３１０２﹒３５　＋１﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８７０５﹒９４　＋１﹒６８　　　　４０４０﹒９３　　
　　深圳創業板指數　１６５２﹒１２　＋１﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３１﹒２１　　＋１﹒１４　　　　　１﹒３７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２１﹒０７　＋０﹒７３　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金