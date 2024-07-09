《Ａ股行情》險穿二千九觸發救市，滬綜指倒漲１﹒３％成交回升

《經濟通通訊社９日報道》在中美關係不明朗、中國即將召開中共三中全會之際，外資對中

國資產保持謹慎態度，陸股通此前連續五日淨流出Ａ股，在美中國股票ＥＴＦ連續第五周錄得資

金淨流出，Ａ股早段反彈無力，更一度低見２９０４﹒０４點，刷新２月２１日以來新低。不過

從今早１１點後開始，包括南方中證１０００ＥＴＦ、華夏中證１０００ＥＴＦ、廣發中證

１０００ＥＴＦ等多隻中證１０００ＥＴＦ成交放量，被外界認為是國家隊入市保衛滬指二千九

的訊號。科技股爆發，券商、有色、軍工等板塊帶動，滬綜指抹平跌幅並倒升超過１％，全日收

漲１﹒２６％，報２９５９﹒３７點，終止四連跌；深股方面，蘋果概念和半導體板塊急飆，深

成指全日漲１﹒６８％，創業板指則升１﹒４３％。

或因市場推測國家隊入市帶動，股市交投在冰點位置升溫，兩市全日成交７２４５億元（人

民幣．下同），按日大增２４﹒５％，也是本月以來Ａ股首次回歸到７０００億元成交之上。

中國國債收益率昨日回升後，今早重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如２年期國債收益

率急跌２﹒８６％，１５年期國債收益率更挫２﹒４１％；國債期貨相應回彈，１０年期國債期

貨主力合約升０﹒２％。據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交

易商可於中午１２點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量

。



＊蘋概掀漲停，券商全線升＊



蘋果在華降價促銷成績喜人，據內媒引述蘋果產業鏈公司人士指，近期該人士所處的公司收

到的蘋果ｉＰｈｏｎｅ １６系列備貨目標指引略有上調，ｉＰｈｏｎｅ １６系列今年備貨目

標指引上調至９０００萬部左右，蘋果隔晚股價再創新高。蘋果概念股掀漲停潮，捷邦科技

（深：３０１３２６）、神宇股份（深：３００５６３）、智立方（深：３０１３１２）、博碩

科技（深：３００９５１）集體飆２０％封板，勝宏科技（深：３００４７６）升１３％，朝陽

科技（深：００２９８１）、東山精密（深：００２３８４）、聞泰科技（滬：６００７４５）

等升一成漲停，藍思科技（深：３００４３３）升９﹒１％，工業富聯（滬：６０１１３８）漲

７﹒６％，立訊精密（深：００２４７５）升５﹒１％。

券商股全線拉漲復仇，紅塔證券（滬：６０１２３６）漲停，東興證券

（滬：６０１１９８）升５﹒５％，首創證券（滬：６０１１３６）升４﹒８％，財通證券

（滬：６０１１０８）升３﹒４％，國金證券（滬：６００１０９）走高３％，西部證券

（深：００２６７３）升２﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）升２﹒１％。



＊豬肉股領跌，豬價見回調＊



「毒油」事件持續發酵並開始登上微博熱搜，業務涉及食用油的Ａ股公司儘管回應不受事件

影響，但股價持續跌，西王食品（深：０００６３９）稱擁有自己的物流團隊運輸，仍插

３﹒７％，道道全（深：００２８５２）稱自備壓搾產能，價挫１﹒４％，金健米業

（滬：６００１２７）跌０﹒３％，金龍魚（深：３００９９９）軟０﹒２％，公司稱對食用油

運輸有嚴格監管。

專家稱豬肉價格６月下旬回調，加上「毒油」風波打擊食品板塊，豬肉股急挫，巨星農牧

（滬：６０３４７７）瀉９﹒２％，神農集團（滬：６０５２９６）跌５﹒７％，華統股份

（深：００２８４０）挫５﹒３％，新五豐（滬：６００９７５）跌３﹒５％，天康生物

（深：００２１００）跌３﹒２％，牧原股份（深：００２７１４）跌２﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４３９﹒８１ ＋１﹒１２

上證綜合指數 ２９５９﹒３７ ＋１﹒２６ ３２０３﹒６１

上證Ａ股指數 ３１０２﹒３５ ＋１﹒２７

深證成份指數 ８７０５﹒９４ ＋１﹒６８ ４０４０﹒９３

深圳創業板指數 １６５２﹒１２ ＋１﹒４３

上證Ｂ股指數 ２３１﹒２１ ＋１﹒１４ １﹒３７

深證Ｂ股指數 １１２１﹒０７ ＋０﹒７３ ０﹒６０

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