【人行操作】國債期貨跌一日即反彈，關注人行會否啟臨時正回購

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆

回購操作，利率走廊上下限收窄至１﹒６％－２﹒３％，有專家分析是為配合人行後續賣空國債

操作，打擊國債好友。雖然人行昨日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂。

然而中國國債收益率昨日回升後，今日重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如３年期國債

收益率急跌２﹒３１％，１５年期國債收益率更挫２﹒４１％；國債期貨相應回彈，１０年期國

債期貨主力合約升０﹒１９％。

據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午１２點

前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。關注今日４時後人

行會否進行臨時正回購操作。



表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價

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品種 最新價 漲跌幅

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中國２年期國債期貨 １０１﹒９２２ ＋０﹒０７％

中國５年期國債期貨 １０３﹒８３０ ＋０﹒１２％

中國１０年期國債期貨 １０５﹒０８５ ＋０﹒２０％

中國３０年期國債期貨 １０８﹒３９０ ＋０﹒３２％

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表列各品種中國國債收益率最新表現

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品種名稱 最新價 漲跌幅

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中國１年期國債收益率 １﹒５４１０ －２﹒２８％

中國２年期國債收益率 １﹒６３３０ －２﹒８６％

中國３年期國債收益率 １﹒８１６０ －２﹒４２％

中國５年期國債收益率 １﹒９９３０ －１﹒８２％

中國７年期國債收益率 ２﹒１２８０ －１﹒１２％

中國１０年期國債收益率 ２﹒２８００ －０﹒６５％

中國１５年期國債收益率 ２﹒３０９０ －２﹒４１％

中國２０年期國債收益率 ２﹒４６３０ －０﹒６５％

中國３０年期國債收益率 ２﹒５２２０ －０﹒２８％

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（ｅｙ）

