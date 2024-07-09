  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2024 15:52

【人行操作】國債期貨跌一日即反彈，關注人行會否啟臨時正回購

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆
回購操作，利率走廊上下限收窄至１﹒６％－２﹒３％，有專家分析是為配合人行後續賣空國債
操作，打擊國債好友。雖然人行昨日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂。
　　然而中國國債收益率昨日回升後，今日重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如３年期國債
收益率急跌２﹒３１％，１５年期國債收益率更挫２﹒４１％；國債期貨相應回彈，１０年期國
債期貨主力合約升０﹒１９％。
　　據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午１２點
前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。關注今日４時後人
行會否進行臨時正回購操作。
　
　　　　　表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價
　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　品種　　　　　　　最新價　　　　漲跌幅　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國２年期國債期貨　　１０１﹒９２２　＋０﹒０７％
　　中國５年期國債期貨　　１０３﹒８３０　＋０﹒１２％
　　中國１０年期國債期貨　１０５﹒０８５　＋０﹒２０％
　　中國３０年期國債期貨　１０８﹒３９０　＋０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　表列各品種中國國債收益率最新表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　品種名稱　　　　　　最新價　　　　漲跌幅　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國１年期國債收益率　　１﹒５４１０　－２﹒２８％
　　中國２年期國債收益率　　１﹒６３３０　－２﹒８６％
　　中國３年期國債收益率　　１﹒８１６０　－２﹒４２％
　　中國５年期國債收益率　　１﹒９９３０　－１﹒８２％
　　中國７年期國債收益率　　２﹒１２８０　－１﹒１２％
　　中國１０年期國債收益率　２﹒２８００　－０﹒６５％
　　中國１５年期國債收益率　２﹒３０９０　－２﹒４１％
　　中國２０年期國債收益率　２﹒４６３０　－０﹒６５％
　　中國３０年期國債收益率　２﹒５２２０　－０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｙ）

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金