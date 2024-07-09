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AH股新聞

09/07/2024 14:41

《中國要聞》油罐車混裝油不違法遭質疑，專家稱為鼓勵行業發展

　　《經濟通通訊社９日專訊》內媒此前揭發，內地油罐車司機在換貨運輸過程中不清洗罐體，
裝完煤製油再裝可食用液體，導致流入市場的食用油可能存在化工液體殘留，對人體造成嚴重風
險，事件在內地引發食品安全危機。被捲入事件的央企中儲糧稱開展專項排查，違反規定的運輸
單位和承運車輛將被列入黑名單。然而有網民發現，早在２０１５年、２０１１年甚至２００５
年就已經有媒體揭發類似事件，卻一直得不到重視，質疑中國監管部門為何遲遲不強制規定通過
專用車輛運送食用油。
　　根據內地於２０１４年實施的《ＧＢ╱Ｔ３０３５４－２０１３食用植物油散裝運輸規範》
，運輸散裝食用植物油應使用專用車輛，不得使用非食用植物油罐車或容器運輸，文件還提到，
裝入油脂之前，應認真檢查運輸容器是否為專用容器以及容器是否清潔、乾燥。
　　只不過有關文件只是「推薦標準」，而非強制要求，因此混裝食用油和化工液體並不違法，
油罐車司機在卸完化工液體未洗罐的情況下裝運食用油才屬違法。《澎湃新聞》引述中國社會科
學院農發所食物經濟研究室助理研究員楊鑫指出，從政策的角度，中國食品運輸產業鏈發展還處
於初期，需要鼓勵行業的自由競爭，如果出台食用油必須強制使用專用車輛的標準，對非專業化
的運輸車隊，可能是滅頂之災，難免出現經常空運的情況，可能導致市場盈利能力驟降，因此權
衡下最終出台推薦性的標準，但這也是一種對行業發展的引導。
　　《澎湃新聞》又引述華南理工大學法學院副教授、執業律師葉竹盛指，今次案件非常惡劣，
對食品安全造成了嚴重危害，嚴重侵害人民群眾的生命健康，也對中國食品的國際形象造成了嚴
重破壞。（ｅｙ）

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