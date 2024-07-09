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AH股新聞

09/07/2024 09:49

【人行操作】國債期貨昨全線跌，分析籲警惕債市持續調整風險

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行昨日公告稱即日起將視情況在工作日下午４時至４時
２０分開展臨時正回購或臨時逆回購操作，期限為隔夜，而臨時正、逆回購利率分別為７天期逆
回購操作利率減點２０基點（１﹒６％）和加點５０基點（２﹒３％）。《上海證券報》指出，
債券市場昨日深度回調，國債期貨全線下跌，３０年期主力合約跌０﹒２６％，１０年期主力合
約跌０﹒２４％，５年期主力合約跌０﹒１９％，２年期主力合約跌０﹒０８％。現券市場中，
短端債券收益率上行幅度高於長端。１年期國債收益率上行３﹒５個基點報１﹒５６％，３年期
國債收益率上行４﹒２５個基點報１﹒８４５％，５年期國債收益率上行３﹒５個基點報
２﹒０１５％；１０年期和３０年期國債收益率上行幅度都在２個基點以內。
　　報道引述分析人士認為，一方面，臨時正、逆回購工具可提高公開市場操作的精準性和有效
性，從而更好地調控資金面，另一方面，人行此舉是為了配合後續的國債買賣操作。在此背景下
，投資者應警惕債券市場持續調整的風險。目前債券投資以「落袋為安」為上策，保存上半年的
投資收益更為務實。在上述不確定性還沒明朗之前，建議不要抄底。
　　另外，華西證券宏觀聯席首席分析師肖金川認為，債券市場調整波動是否會放大，主要取決
於兩個方面：一是資金利率是否平穩，資金波動往往會加大利空情緒的傳導；二是調整是否蔓延
至信用債市場，信用債的持續調整可能加劇理財淨值波動，從而容易觸發市場負反饋。（ｓｌ）

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