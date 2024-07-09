《行業數據》７月中國零售業景氣指數跌至４９﹒６％，逾一年半低

《經濟通通訊社９日專訊》中國商業聯合會公布，７月中國零售業景氣指數（ＣＲＰＩ）為

４９﹒６％，較上月小幅下降１﹒３個百分點，為２０２２年１２月以來逾一年半新低。

從行業分類看，商品經營類指數為４８﹒７％，較上月下降１﹒５個百分點；租賃經營類指

數為５２﹒１％，較上月微升０﹒７個百分點；電商經營類指數為５０﹒２％，較上月下降

１﹒９個百分點，維持在擴張區間。

商品經營類指數當中，銷售額指數為４８﹒２％，較上月下降１﹒８個百分點，進入收縮區

間且降至一年內最低值。分析認為，收入預期不穩，商品消費潛力短期提前釋放疊加商品零售傳

統淡季是指數下行主因。

租賃經營類指數當中，商舖出租率指數為５５﹒０％，較上月上升２﹒１個百分點，維持在

高位景氣區間，表明租賃經營類企業對７月的招商經營預期較好。經營場所增減指數為

５１﹒８％，較上月小幅下降１﹒６個百分點，表明租賃經營類企業門店擴張趨勢放緩。

電商經營類指數當中，電商實物總銷售額指數為５０﹒２％，較上月下降４﹒２個百分點，

為今年２來新低，仍維持在擴張區間，表明集中促銷季結束後，線上商品零售額增長預期明顯下

降。電商總成本反向指數為５０﹒２％，較上月小幅下降１﹒２個百分點，表明電商經營類企業

成本略有回升。

分析認為，７月份開始進入暑假，家庭餐飲聚會和外出旅遊消費增多，商品零售進入傳統淡

季，商品經營類企業和電商經營類企業對本月商品零售預期下降符合行業規律。隨著炎炎夏日來

臨，老百姓逛商場避暑納涼的意願增強，以服務消費為主的租賃經營類指數維持在中高位景氣區

間運行。（ｓｌ）

