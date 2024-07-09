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AH股新聞

09/07/2024 11:59

《中國要聞》財政部水利部下達８﹒４８億予湖南等１２省度汛救災

　　《經濟通通訊社９日專訊》財政部會同水利部今日下達中央財政水利救災資金８﹒４８億元
人民幣，支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南
等１２省（自治區、直轄市）做好度汛救災相關工作，重點對受災地區開展洪澇水毀堤壩等水利
工程設施修復、風險隱患處置等相關工作給予適當補助。
　　湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防決口已完成封堵，但「第二道防線」錢團間堤的管涌險情
仍在緊急處置中。
　
＊江蘇、山東、遼寧也遭暴雨侵襲＊
　
　　另外，國家防汛抗旱總指揮部今早１０時針對江蘇啟動防汛四級應急響應。據氣象部門預報
，今起至周六（１３日），黃淮南部、江淮等地的部分地區有大到暴雨，局地大暴雨；沂河、沭
河已分別發生編號洪水，當前洪水正在向下游推進。山東亦自上周五（５日）以來持續暴雨，臨
沂亞洲第一橡膠壩前日上午開閘放水。水利部今維持山東、江蘇兩省洪水防御Ⅳ級應急響應，派
出的工作組仍在一線指導洪水防御工作。
　　此外，遼寧省上周六（６日）以來持續降雨，丹東市元寶區，鐵嶺市西豐縣、昌圖縣，朝陽
市喀左縣共３市４縣（區）發生洪澇災害，受災人口３２７人，倒塌房屋８間，嚴重損壞房屋４
間，農作物受災面積４６﹒２３公頃，其中成災面積１﹒３公頃，直接經濟損失５６﹒５萬餘元
人民幣，暫無傷亡報告。入汛以來，全省平均降雨１４０﹒７毫米，較多年均值偏多２０﹒６％
。（ｓｌ）

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