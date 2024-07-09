《中日局勢》３名中國男子涉塗污靖國神社石柱，日警拘其中１人

《經濟通通訊社９日專訊》日本傳媒報道，東京警方今日以損毀財產、對禮拜所不敬等罪名

，拘捕了一名居於埼玉縣朝霞市的２９歲中國籍男子姜某；姜某涉嫌在５月３１日晚與兩名男性

友人於靖國神社刻著社名的石柱上塗鴉。涉案的另外兩名中國籍男子已於６月１日搭機返回中國

。

此前內地網紅「鐵頭」在社交平台分享一段短片，顯示他與同伴對著日本靖國神社刻著社名

的石柱小便，並在上面塗鴉「ｔｏｉｌｅｔ」（廁所）一詞，稱這是報復日本核污水排海。東京

警方調查後，發現３名中國籍男子涉案，其中一人負責噴紅漆寫下侮辱性字眼、一人負責攝影，

而該兩名男子犯案後於６月１日從羽田機場搭機返回中國上海；第３名男子則是在日本定居。警

方取得對該３名男子的逮捕令後，今日行動拘捕該名在日居住的男子。

日本外相上川陽子曾於６月４日的記者會上表示，已就事件透過外交管道向中國政府轉達關

切。中國外交部發言人毛寧則在６月３日的記者會上提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規

，理性地表達訴求。

據報在日本觸犯「禮拜所不敬罪」，可被判處最高６個月監禁或罰款最高１０萬日圓。

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