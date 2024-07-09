《中國要聞》中國鐵路轟飛豬炒作免費退票，稱從未授權第三方賣票

《經濟通通訊社９日專訊》中國鐵路「鐵路１２３０６」微信公眾號今日發布題為《火車票

退票費規定三問》的文章，正面迎擊飛豬的「火車票全網免費退」暑期活動，指「如果退票沒有

成本，會導致大量車票被佔用至開車前才退票，直接影響其他旅客正常購票出行，同時導致鐵路

運力資源浪費」。

文章直指，近日某平台推出火車票全網「免費退」和「專享火車票無憂退」活動，「純屬該

平台吸引新會員的營銷炒作，誤導消費者以為火車票退票免收退票費」。火車票退票費規定是依

據《價格法》和《鐵路旅客運輸規程》制定，對開車前８天或以上退票不收取退票費，８天以內

退票的按梯次收取，以引導取消行程的旅客盡快退票，便於鐵路部門重新釋放運力資源，同時防

止「黃牛黨」惡意囤積車票和旅客隨意多佔車票資源。

文章強調，鐵路１２３０６網站及手機客戶端是中國鐵路唯一官方火車票網絡售票平台，從

未授權任何第三方平台發售火車票或辦理火車票退票服務。文章提醒，在第三方平台購票或者退

票，存在個人信息洩露、退票不成功等風險，呼籲一定要通過鐵路官方渠道購票，避免遭受不必

要的損失。

７月１日，飛豬宣布推出暑期「六大保障」，覆蓋７月１日至８月３１日。其中一條保障為

：為飛豬Ａｐｐ新用戶提供機票和火車票的「免費退」權益。符合活動規則的消費者因機票、火

車票退改產生的手續費，平台將以紅包的形式１００％返還。（ｓｌ）

