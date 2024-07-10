《駐京專電》李強：影響經濟因素較以往複雜，冀企業家堅定信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院總理李強９日主持召開經濟形勢專

家和企業家座談會時指出，今年以來加大宏觀調控力度，經濟運行總體平穩、結構不斷升級。同

時要清醒看到，當前影響經濟增長的因素較以往更為複雜，經濟運行中的困難問題需要下大力氣

解決。要實事求是分析形勢，既看到成績，也不回避問題，全面準確掌握真實情況，做好科學決

策。要圍繞實現全年經濟發展預期目標，進一步實施好宏觀政策，持續用力，提高政策實施效能

，促進經濟持續健康發展。



＊有針對性地加大政策支持＊



李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能，拓展新

的增長空間。要順應當前技術迭代更快、顛覆性創新更多、跨領域融合更深等新特點，充分發揮

企業主體作用，有針對性地加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。要改革不合理的

體制機制，更好調動各方面的積極性主動性創造性，把全社會的創新活力充分激發出來，把中國

規模宏大的各類創新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創新力量。

李強希望企業家堅定信心、專注創新發展，努力把企業做強做優，同時多反映真實情況，多

提出務實建議。

座談會上，楊志勇、鍾正生、趙忠秀、繆延亮、邵天蘭、趙鵬、鄭學選、張世順等先後發言

。大家認為，面對錯綜復雜的外部環境，中國經濟運行持續回升向好，新動能加快成長壯大，成

績來之不易。大家還就解決經濟運行中的矛盾問題提出了意見建議。

