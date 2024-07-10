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AH股新聞

10/07/2024 08:55

《駐京專電》何立峰晤沙特對華經濟合作負責人：加強發展戰略對接

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院副總理何立峰在釣魚台國賓館會見
沙特對華經濟合作事務負責人、沙特公共投資基金總裁、沙特國家石油公司董事長魯梅延。
　　何立峰表示，中沙雙方要共同落實好兩國領導人重要共識，加強發展戰略對接，深化能源、
貿易、投資、金融等領域合作，拓展清潔能源、高技術等新興領域合作，推動中沙全面戰略夥伴
關係實現更大發展。
　　魯梅延指出，沙方將同中方加強經濟合作，不斷拓展新的合作領域，實現更大互利共贏。

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