《駐京專電》何立峰晤沙特對華經濟合作負責人：加強發展戰略對接

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院副總理何立峰在釣魚台國賓館會見

沙特對華經濟合作事務負責人、沙特公共投資基金總裁、沙特國家石油公司董事長魯梅延。

何立峰表示，中沙雙方要共同落實好兩國領導人重要共識，加強發展戰略對接，深化能源、

貿易、投資、金融等領域合作，拓展清潔能源、高技術等新興領域合作，推動中沙全面戰略夥伴

關係實現更大發展。

魯梅延指出，沙方將同中方加強經濟合作，不斷拓展新的合作領域，實現更大互利共贏。

