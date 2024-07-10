《駐京專電》郵政局：積極探索低空物流，無人機投遞等廣泛運用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家郵政局局長趙沖久在國新辦發布會表

示，高鐵運快遞得到了有益嘗試，航空快遞運能不斷增強，積極探索低空物流場景應用，比如無

人機投遞，無人車、無人機、無人艙等得到廣泛運用。科學技術發展不斷促進快遞物流組織方式

重構，促進了行業進步。

他指出，郵政局堅持以科技創新引領產業創新，智能分揀、智能安檢等先進技術得到廣泛應

用，快遞業在物流領域的引領性作用不斷凸顯。積極發揮大部門制優勢，充分利用多式聯運實現

門到門「一單制」「一票制」運輸服務。



＊新註冊無人機近６０﹒８萬架，較去年年底增４８％＊



民航局局長宋志勇表示，目前持有現行有效的民用無人駕駛航空器運營合格證的無人機企業

總數超過了１﹒４萬家，持有無人機操控員執照的人數超過了２２﹒５萬人。今年上半年，新註

冊的無人機將近６０﹒８萬架，較去年年底增長了４８％。無人機累計飛行小時數達到了

９８１﹒６萬小時，較去年同期增加了１３﹒４萬小時。從這些數據可以看出，中國低空經濟正

在步入一個快速成長的新階段。

宋志勇稱，針對低空經濟發展對通用機場規劃、布局、功能等方面的新需求，推動完善通用

機場、臨時起降點、垂直起降場地建設和運行標準，引導支持地方政府完善基礎設施規劃建設。

