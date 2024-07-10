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AH股新聞

10/07/2024 14:40

《駐滬專電》仲量聯行：第二季上海甲級寫字樓空置率續升，租金跌

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》仲量聯行最新發布的報告指，二季度，上
海甲級寫字樓市場共有四個項目竣工，供應面積２６﹒１萬平方米。受新增供應影響，全市空置
率環比上升０﹒５個百分點至２３﹒５％。其中，中央商務區空置率環比上升０﹒３個百分點至
１５﹒６％；非中央商務區空置率環比上升０﹒５個百分點至３０﹒１％。
　　從淨吸納量來看，上海甲級寫字樓市場活躍度有所提升。數據顯示，在「以價換量」的策略
下，二季度，上海寫字樓淨吸納量回升至１１﹒５７萬平方米。
　　在較大的市場供應、有限的新增需求下，二季度上海甲級寫字樓整體租金環比下降４﹒３％
至６﹒６元人民幣每平方米每天。業主通過極具吸引力的租金政策，鼓勵租戶搬遷升級，而現有
項目為保持出租率，繼續讓利租戶。
　　仲量聯行上海商業地產部資深董事江蘇表示，業主的租金讓利措施促使較大面積的租戶搬遷
升級意願加強，同時成本節約型需求也促使企業向非中央商務區搬遷，帶動淨吸納量回升。在中
央商務區，租戶把握市場價格調整的機會，升級辦公空間；在非中央商務區，隨著租金差距縮小
，部分位於郊區的企業搬遷升級到非中央商務區甲級項目，以期在成本效益和辦公環境之間實現
更好的平衡。
　　江蘇又指，估計在明年之後，隨著新增供應的減少，上海甲級寫字樓的租金水平將有所回升

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