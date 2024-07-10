《中國要聞》蘇州出台「過緊日子要求十條措施」

《經濟通通訊社１０日專訊》蘇州市機關事務管理局近日發布《蘇州市深化落實黨政機關習

慣過緊日子要求十條措施》，提出高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障，公務接

待安排在機關食堂的，原則上提供同餐次職工餐菜品等。

《措施》明確，黨政機關原則上不得新增租用辦公用房和業務用房，已經租用的，機關事務

管理部門會同使用單位結合實際明確逐步退出的辦法。易地交流幹部、掛職幹部有滿足相應居住

條件周轉房的，不得安排在賓館、招待所等居住，已安排周轉房的或通過市場租賃方式周轉的，

要在一周內騰退其他住處。

公務用車使用年限未達到１０年和行駛里程未達到１０萬公里原則上不予更新，更新購置新

能源汽車佔比原則上達到１００％，高鐵沿線公務出行原則上不安排公務用車和租車保障。公務

接待安排在機關食堂的，原則上要提供同餐次職工餐菜品，常態化開展黨政機關食堂反食品浪費

工作成效評估和通報工作。

年底前，黨政機關集中和相鄰辦公區之間會議室、公共服務設施要全面共享共用，具備條件

的機關停車位、室外衛生間及活動場所等要積極向社會開放，應開盡開。

今年以來，江蘇、陝西、安徽、湖南等地相繼制定進一步厲行節約、過緊日子的舉措。如安

徽要求推行無紙化辦公，確需印刷的文件、資料一律雙面印刷；加強公務接待管理，嚴禁同城接

待，優先選擇單位食堂作為接待場所，陪餐人數不超過３人；同一時段同一地區的差旅任務原則

上合併進行，減少出差頻次和人數等。

湖南明確２０２４年省本級辦公用房維修經費壓減４０％；除安全原因外，更新公務用車須

同時達到使用年限超過８年、行駛里程超過２５萬公里的條件，仍能繼續使用的繼續使用；

２０２４年力爭全省公務接待經費下降１０％。（ｌｃ）

