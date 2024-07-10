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AH股新聞

10/07/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：券商可拒絕高頻交易的異常行為

　　《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國特色社會主義制度是當代中國發展進步的根本保證。以國家主席習近平為核心的黨中央以巨
大的政治勇氣和智慧，深刻把握改革規律，總結改革開放寶貴經驗，創造性提出全面深化改革總
目標是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。
　
「債券通」高效運行七周年，債市開放醞釀新舉措
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年是「債券通」上線運行七周年。在７月９日舉行的「債券通周年論壇２０２４」上，多位與
會人士表示，「債券通」自啟動以來成績斐然，為促進中國金融市場國際化發揮了積極作用。
　
堅持創新驅動發展，培育壯大新動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強９日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會並表示，鞏固和增強經濟回升向
好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能，拓展新的增長空間。
　
　
《上海證券報》
　
券商可拒絕並向監管報告高頻交易中異常交易行為
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證協起草程序化交易委託協議，對券商和程序化交易投資者權責範圍作出約定。其中提出，券
商有權採取拒絕投資者程序化交易委託、撤銷相關申報等措施，並向監管機構和證券交易所報告

　
「零容忍」打擊違法違規
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
法治是資本市場善治的根基。近年來，中國堅持依法治市，在法治軌道上深入推進資本市場各項
改革，重點領域立法速度加快，違法違規成本不斷提升，全方位立體化追責體系逐步構建，持續
多年的法治建設，為資本市場邁向高質量發展築牢根基。
　
推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國特色社會主義制度是當代中國發展進步的根本保證。以國家主席習近平為核心的黨中央以巨
大的政治勇氣和智慧，深刻把握改革規律，總結改革開放寶貴經驗，創造性提出全面深化改革總
目標是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。
　
　
《證券時報》
　
堅持創新驅動發展，培育壯大新動能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強９日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會並表示，鞏固和增強經濟回升向
好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能，拓展新的增長空間。
　
穩步擴大制度型開放，提升中國資產吸引力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
境內首批沙特ＥＴＦ宣布成立、日本瑞穗金融集團在境內設立證券公司的申請獲監管受理、愈來
愈多中國企業出海融資……近一段時間以來，中國資本市場「走出去」「引進來」動作頻頻。
　
工信部擬引導光伏企業減少單純擴大產能項目
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部９日發布《光伏製造行業規範條件（２０２４年本）》提出，引導光伏企業減少單純擴大
產能的光伏製造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏製造項
目，最低資本金比例為３０％。（ｌｃ）

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