《神州經脈》ＣＰＩ漲幅三個月低，內需弱股匯跌，普華永道傳裁員

《神州經脈》國家統計局今日（１０日）公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅回落

至０﹒２％。數據繼續反映內需不足，悲觀情緒為國債期貨炒作再添把火，較短期品種中國國債

收益率下跌，國債期貨價格續漲。回到股市，滬綜指低開低走，早段無人駕駛概念爆發，刺激深

市逆勢上升，然而到了下午資源股跌幅放大，消費、地產板塊不振，Ａ股明確跌勢，滬綜指全日

回吐０﹒６８％，報２９３９﹒３６點，深成指軟０﹒１％，創業板指軟０﹒０６％。

救市效應消失，兩市全日成交６７７６億元（人民幣．下同），按日下跌６﹒５％，重返

７０００億元成交之下。陸股通昨日（９日）顯著淨流入，盤後關注外資會否重返流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日反覆走低，收報７﹒２７５９，較上個交易日４時

３０分收盤價跌３９點子，三連跌，創去年１１月１４日以來近八個月新低，全日在

７﹒２７３４至７﹒２７６２之間波動，最低位距交易區間下限不足１０點。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１３４２，較上個交易日跌３２點子，兩連跌，創去年１１月２１日以來近八個

月新低，與市場預測偏離仍有近１３７０點，上個交易日報７﹒１３１０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，６月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，大幅低於市場預

期的上漲０﹒４％；雖為連續第五個月上升，但升幅較上月回落０﹒１個百分點，且是３月以來

最小升幅。同期工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下跌０﹒８％，與市場預期一致，降幅

較上月收窄０﹒６個百分點，並為一年半以來最小跌幅。經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級

分析師徐天辰稱，數據顯示物價整體下行壓力仍然偏大，而核心是國內經濟仍處於供給強、需求

弱的狀態。如果剔除豬肉價格１８﹒１％的同比漲幅，並且考慮到ＣＰＩ數據可能低估當前住房

成本的下降，目前整體物價應處於負增長狀態。



２﹒ 中國銀行間市場今日資金面繼續向寬，存款類機構隔夜回購加權利率（ＤＲ００１）盤初

跌４﹒９基點至１﹒６２８６％，創２月２９日以來新低。匿名（Ｘ－ｒｅｐｏ）系統上隔夜逆

回購在１﹒６％附近有大量供給，與人行設定的臨時隔夜正回購利率持平。不過，交易員表示，

從昨日已觸發臨時隔夜正回購條件而人行仍按兵不動來看，這一新工具的操作門檻或偏高，作為

常規操作的補充，頻次亦可能低於預期。截至今午４時４０分，人行未有進行臨時隔夜正、逆回

購。



３﹒ 網傳普華永道（香港稱羅兵咸永道）廣州分所將關閉，要求所有員工在七日內離職，補償

待遇為「Ｎ＋１」，至於深圳業務則保持正常。《彭博》則引述知情人士報道，普華永道中國在

北京、上海等地辦公室來自不同團隊的至少１００名員工被裁，其中一個團隊減員過半，目前尚

不清楚全公司裁員的最終數字。普華永道公關回應外界查詢時表示，由於外部客觀情況的變化，

該行根據市場需求相應優化組織架構，強調此次調整是艱難的決定，會確保調整方案遵守中國勞

動法相關規定。普華永道並強調廣州分所並未關所。



４﹒ 「毒油」風波持續發酵，國務院食安辦組織國家發改委、公安部等部門成立聯合調查組徹

查食用油罐車運輸環節有關問題。電商則緊急下架相關品牌的食用油，包括匯福糧油集團旗下匯

福、金匯福，中儲糧旗下金鼎、華鼎、中鼎、鼎皇、聚美味、海上花、俏廚、佳烹和儲福等。此

外，有自媒體找出被媒體揭發混裝煤製油及食用油的油罐車車牌及其行車軌跡，發現除中糧儲外

，其曾經在東莞從中糧集團旗下中紡糧油公司裝上食用油，運往咸陽的金龍魚食用油工廠卸貨。

東莞市市監局昨晚已到中糧東莞糧油工業有限公司進行專項檢查。金龍魚則回應稱，該車曾在集

團旗下武漢、陝西工廠卸貨，涉武漢工廠行程的車為新車，而涉陝西工廠行程的車在裝載油料前

有按流程清罐、驗罐。



５﹒ 中國商務部公布，決定自２０２４年７月１０日起就歐盟《外國補貼條例》調查中採取的

相關做法進行貿易投資壁壘調查。商務部指，歐盟依據該條例及其實施細則對中國企業開展的初

步審查、深度調查以及突襲檢查等調查中採取的相關做法，主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安

檢設備等產品。商務部就歐盟的相關做法進行貿易投資壁壘調查，當中可採用問卷、聽證會、實

地調查等方式向利害關係方了解情況；調查應在２０２５年１月１０日前結束，特殊情況下可延

長至２０２５年４月１０日。



６﹒ 百度旗下自動駕駛網約車平台蘿蔔快跑已在武漢投入運營，初步投入了上千輛，而且

７ｘ２４小時全天候提供服務。據報車費還相當低廉，以１０公里路程為例，武漢普通網約車車

費為１８至３０元，蘿蔔快跑車費僅４至１６元。不過，有武漢網民在網上發布影片，指蘿蔔快

跑無人駕駛的士在武漢街頭與行人相撞。百度方面相關負責人回應稱，此事故發生於漢陽區鸚鵡

大道與國博大道交匯路口，是車輛在綠燈亮起啟動之際，與一名闖紅燈人員發生輕微接觸；行人

經送醫檢查證實無明顯外傷，目前正在醫院進一步觀察和休息。



７﹒ 中證監今年２月為救市祭出一系列監管措施，其中包括嚴禁向利用融券實施日內回轉交易

（變相Ｔ＋０交易）的投資者提供融券。東興證券日前在官網公告指，擬於７月１５日啟用融券

變相Ｔ＋０交易限制功能，並列出所禁止的具體交易行為。對於東興證券在新規發布後五個月才

落實有關措施，業內人士分析，各家券商的合規尺度不同，且監管並未給出明確的實施時間要求

，所以不同券商在落實監管要求的節奏上也並不一致。內媒《券商中國》記者以投資者身份分別

致電四家龍頭券商在北京地區的營業部，發現均未限制融券變相Ｔ＋０操作，不過當前可出借的

券源非常少。



８﹒ 湖南洞庭湖流域最後一個超警水文站點－－岳陽站水位今早退至警戒水位３２﹒５米以下

並繼續回落，意味洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。另外，水利部長江水利委員會表示，長江

上游未來一周將多次漲水，三峽水庫７月１２日前後將出現一次入庫洪峰流量在每秒４５０００

立方米左右的洪水，長江水利委員會調度三峽水庫分別於今日１４時、１８時各開啟１個洩洪孔

，在洪峰來臨前控制三峽水庫水位，為攔洪削峰做好準備。這是三峽水庫今年首次開閘洩洪。

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