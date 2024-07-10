《鍾之日記》內需亟待振，股市沒精神

《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地通脹數據反映經濟前景仍不足以樂觀。港股早段一度升超過２００點，但在數據公布後

市況即時調頭向下，午後更轉升為跌，最終恒指收報１７４７１，跌５１點或０﹒３％，主板成

交逾１０２３億元。



＊通縮陰影下，Ａ股重返下跌＊



國家統計局公布，今年６月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，漲幅比上月

回落０﹒１個百分點，大幅低於市場預期的上漲０﹒４％。通縮陰影揮之不去，而從單項品類價

格來看，佔ＣＰＩ權重極高的豬肉價格同比上漲１８﹒１％，扛起了物價漲幅，可想而知其他品

類普遍面臨較大價格下跌壓力。

通脹數據反映內需不足，悲觀情緒為國債期貨炒作再添把火，較短期品種中國國債收益率下

跌，國債期貨價格續漲。回到Ａ股，滬綜指低開低走，早段無人駕駛概念爆發，刺激深市逆勢上

升，然而到了下午資源股跌幅放大，消費、地產板塊不振，Ａ股明確跌勢，滬綜指全日回吐

０﹒６８％，報２９３９﹒３６點，深成指軟０﹒１％，創業板指軟０﹒０６％。

救市效應消失，兩市全日成交６７７６億元人民幣，按日下跌６﹒５％，重返７０００億元

成交之下。陸股通昨日（９日）顯著淨流入，盤後關注外資會否重返流出。



＊蘿蔔快跑上路，百度價飆一成＊



百度（０９８８８）旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已於內地１１城開始測試運營

，並且在北京、武漢、重慶、深圳、上海採用無配備安全員的無人駕駛模式。由於沒有司機等人

工成本，基本可實現７ｘ２４小時全天候運營，推廣期內用戶亦可享受大額優惠，蘿蔔快跑話題

今日登上微博熱搜，百度股價盤中衝至１個月高位，收漲１０％。

根據武漢用戶分享的使用體驗，蘿蔔快跑一大賣點是車費非常便宜，以１０公里路程計，普

通網約車車費為１８至３０元人民幣，蘿蔔快跑車費為４至１６元人民幣。網友紛紛暢想，未來

無人駕駛大面積普及，「網約車基本換成無人駕駛，目前的出租車、網約車司機都將淘汰。」

不過，沒有駕駛員也引發人們對出行安全的疑慮。有網友７月７日在短視頻平台發布視頻，

顯示蘿蔔快跑網約車在武漢街頭與行人相撞。此外，在長江網武漢市民留言板上，有關蘿蔔快跑

的留言已達３２４條，多數留言顯示，蘿蔔快跑網約車在道路上行駛期間，出現停滯不前、轉彎

時卡頓等情況，引發交通擁堵，對其他市民出行造成了一定影響。

輿論兩極，惟自動駕駛勢在必行。北京經信局近日就自動駕駛汽車條例對外徵求意見，意味

著自動駕駛商業化在加速前進，料人們的出行方式將迎來新一輪變革。



＊鋰業孖寶發盈警，產業前景未言樂觀＊



受累供應過剩庫存累積，國內兩家鋰業巨頭在今年上半年均錄顯著虧損。天齊鋰業

（９６９６）公告，上半年預計淨虧損４８﹒８億元至５５﹒３億元人民幣，主要原因是鋰產品

市場波動導致銷售價格和毛利大幅下降，重要聯營公司ＳＱＭ的業績大幅下降也影響了投資收益

；

贛鋒鋰業（０１７７２）公布，預期中期虧損淨額介乎約７﹒６億至１２﹒５億元人民幣，

而去年同期淨利潤為５８億元人民幣，公司稱虧損因所持金融資產Ｐｉｌｂａｒａ

Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ股價下跌，導致公允價值錄重大損失，以及受鋰行業周期下

行影響，產品價格下跌，雖然出貨量上升，但經營業績大幅下降。

儘管如此，鋰電孖寶Ｈ股表現個別，天齊鋰業跌０﹒５％，報２０﹒８元，贛鋒鋰業升

１﹒８％，報１５﹒７６元

２０２４年上半年已過，鋰價仍然延續跌跌不休態勢，於６月２５日國內電池級碳酸鋰價格

時隔半年再次跌破９萬元人民幣╱噸的關口。內媒分析，鋰業近期仍在不斷釋放新產能，目前供

給側尚無明顯的減產和產能出清，供給過剩、行業低迷的現狀尚無根本性扭轉的可能。不過，對

於鋰價的後續變化，埃克森美孚鋰業全球業務經理表示，目前鋰業市場情緒是看跌的，但其背後

是新能源汽車和鋰離子電池需求的持續增長。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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