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AH股新聞

10/07/2024 08:35

《駐滬專電》上海－新加坡理事會召開會議，簽署１５項合作項目

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市－新加坡全面合作理事會第五次會
議９日在滬召開。會議舉行了兩地合作項目簽約儀式，滬新相關部門、機構和企業簽署「一帶一
路」建設、金融合作、科技創新、數字經濟、城市治理、人文交流等領域１５個項目合作備忘錄

　　上海市長龔正在會上表示，上海願同新加坡一起，深度對接發展戰略，大力培育品牌項目，
精心打造合作亮點，實現更高水平的互利共贏。希望全面提升經貿投資合作水平，進一步密切商
貿往來，促進商業投資，加強金融合作，深化法律等專業服務交流。全面提升科技創新合作水平
，深化重大創新合作，共同完善創新生態，促進數字經濟聯動發展。全面提升城市治理合作水平
，加強城市規劃建設經驗互鑑、綠色低碳發展合作、公共服務互動合作。全面提升人文交流交往
水平，共同提升文化軟實力，舉辦豐富多彩的旅遊活動，密切人員交流往來，進一步增進兩地友
誼。
　　新加坡文化、社區及青年部部長唐振輝說，儘管全球環境存在不確定性，但新加坡與上海之
間的經濟聯繫日益緊密，雙向投資、貿易持續增長，兩地合作不僅在金融、城市更新、城市治理
等方面持續深化，更擴展到數字化、綠色經濟等新興領域。人文交流是兩地之間的亮點，很高興
看到雙方不同層面的交流和互動都得以加強。總之，滬新理事會是一個重要而高效的平台，不僅
有定期的高層次交流，也在關鍵領域帶來了新的合作機會。期待將兩地的全面合作推向新的高度

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