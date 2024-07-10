【內房困局】萬科變局輕資產，在滬大型商場賣出股權保留管理

《經濟通通訊社１０日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）面對流動性困局，

在商業地產項目積極轉型「輕資產管理」。萬科旗下全資子公司深圳印力管理於上月將上海南翔

印象城ＭＥＧＡ購物中心４８％的股份售予了項目的另一外資股東、新加坡政府投資公司

（ＧＩＣ）。

據內媒報道，股權變更後，ＧＩＣ在南翔印象城ＭＥＧＡ佔股比例提升至９８％，印力則仍

保留２％股份，並未完全退出，後續印力上海或以「小股操盤」繼續運營管理南翔印象城

ＭＥＧＡ項目。小股操盤是萬科董事長郁亮所提出的「輕資產經營」模式，商場將繼續使用萬科

品牌和產品體系，共享萬科的信用資源和採購資源，萬科從中收取服務費，北京的金隅萬科廣場

也是採用「小股操盤」方式，據報萬科亦在為深圳萬科廣場尋找買家。

上海南翔印象城ＭＥＧＡ於２０２０年８月２５日開業，項目總建築面積３４萬平方米，現

入駐逾４００家品牌，是目前上海單體量最大的純商業購物中心（在營期），也是印力運營管理

的第二大商業項目。南翔印象城ＭＥＧＡ開業至今共引入超８００家品牌，其中超一半為品牌首

店。

ＧＩＣ是新加坡政府為擁有和管理政府資產而成立的法定公司，在全球多個市場、多種資產

類別進行長期投資。投資組合較為多元化，涵蓋４０多個國家的房地產行業，如辦公、零售、酒

店、住宅和酒店等傳統行業。（ｌｃ、ｅｙ）

