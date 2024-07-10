《Ａ股行情》救市後滬指今開市即吐０﹒３５％，上日外資大舉湧入

《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市昨日戲劇性倒升穩盤，陸股通淨流入超過１４１億元

（人民幣．下同）。然而滬綜指在穩守二千九後，今早再低開０﹒３５％報２９４９﹒０３點，

深成指低開０﹒３９％，創業板指低開０﹒５６％，銀行股造好，地產股顯著領跌。國家統計局

今早將公布上月通脹數據。

流動性備受質疑的萬科（深：０００００２）預告上半年淨虧損約７０億至９０億，而去年

同期錄得純利９８億人民幣，該集團對業績虧損深表歉意。萬科指，預計虧損因房地產開發項目

結算規模和毛利率顯著下降。

國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時指出，今年以來加大宏觀調控力度

，經濟運行總體平穩、結構不斷升級。同時要清醒看到，當前影響經濟增長的因素較以往更為複

雜，經濟運行中的困難問題需要「下大力氣」解決。李強又表示，要圍繞實現全年經濟發展預期

目標，進一步實施好宏觀政策，持續用力，提高政策實施效能，促進經濟持續健康發展。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，全日零投放零回籠，連續第三個交易日操作量完

全對沖到期量。值得一提的是，人行此前兩日未有啟動臨時正回購或臨時逆回購操作，而國債市

場流動性仍然充沛，國債收益率昨日回歸下行。（ｅｙ）

