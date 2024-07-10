《Ａ股行情》滬綜指半日回吐０﹒３３％，資源、地產股領跌

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，今年６月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同
比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，大幅低於市場預期的上漲０﹒４％。１－６
月ＣＰＩ上漲０﹒１％。統計局解讀數據指，６月消費市場供應總體充足，全國ＣＰＩ環比季節
性下降，同比繼續上漲，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅與上月相同
，繼續保持溫和上漲。
內需不足壓力仍存，國務院總理李強在座談會指出，經濟運行中的困難問題需要「下大力氣
」解決。資源、地產等板塊下跌，拖累滬綜指半日回吐０﹒３３％，報２９４９﹒６６點，深市
表現則生，深成指半日揚０﹒３３％，創業板指升０﹒３４％。
成交有逐漸修復跡象，兩市半日成交４４８２億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時
段成交回升１２﹒１％。
＊萬科半年至少蝕７０ｉ元，Ａ股跌１％＊
流動性備受質疑的萬科（０２２０２）（深：０００００２）預告上半年淨虧損約７０億至
９０億元，而去年同期錄得純利９８億人民幣，該集團對業績虧損深表歉意。萬科Ａ現價跌１％
，報６﹒６４元。金地集團（滬：６００３８３）預計上半年淨虧損３０億元至３６億元，同日
公告顯示，公司今年６月公司實現簽約金額６６﹒３億元，同比下降５０﹒７９％。金地集團股
價跌４％，報３﹒１６元。
有媒體跟進「毒油」風波，發現涉事混裝油罐車曾停靠金龍魚（深：３００９９９）的工廠
，金龍魚回應稱該油罐車裝運時當時為新車狀態，金龍魚股價瀉４﹒７％，報２５﹒９７元。
（ｅｙ）
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