《Ａ股行情》滬綜指復跌０﹒６７％收市，弱通脹持續反映內需低迷

《經濟通通訊社１０日報道》國家統計局公布，今年６月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，大幅低於市場預期的上漲０﹒４％。通縮陰

影揮之不去，而從單項品類價格來看，佔ＣＰＩ權重極高的豬肉價格同比上漲１８﹒１％，扛起

了物價漲幅，可想而知其他品類商品普遍面臨較大價格下跌壓力。

通脹數據反映內需不足，悲觀情緒為國債期貨炒作再添把火，較短期品種中國國債收益率下

跌，國債期貨價格續漲。回到股市，滬綜指低開低走，早段無人駕駛概念爆發，刺激深市逆勢上

升，然而到了下午資源股跌幅放大，消費、地產板塊不振，Ａ股明確跌勢，滬綜指全日回吐

０﹒６８％，報２９３９﹒３６點，深成指軟０﹒１％，創業板指軟０﹒０６％。

救市效應消失，兩市全日成交６７７６億元（人民幣．下同），按日下跌６﹒５％，重返

７０００億元成交之下。陸股通昨日（９日）顯著淨流入，盤後關注外資會否重返流出。



＊煤炭股領跌，市場憂經濟欠動能＊



內需乏力疊加毒油風波，食品飲料板塊受挫，中炬高新（滬：６００８７２）瀉８﹒３％，

京糧控股（深：０００５０５）跌５﹒８％，海欣食品（深：００２７０２）跌５﹒４％，好想

你（深：００２５８２）跌４﹒１％，龍大美食（深：００２７２６）挫３﹒９％，莊園牧場

（深：００２９１０）、西部牧業（深：３００１０６）跌３﹒２％。最新被捲入混裝油事件的

內地知名食品油企業金龍魚（深：３００９９９）全日跌４﹒４％，盤中創上市新低。

內地經濟放緩壓力也將影響能源需求，煤炭板塊今日領跌Ａ場，華陽股份

（滬：６００３４８）跌停，恒源煤電（滬：６００９７１）挫７﹒２％，盤江股份

（滬：６００３９５）、冀中能源（深：０００９３７）跌７％，兗礦能源

（滬：６００１８８）跌６﹒８％，上海能源（滬：６００５０８）跌６﹒２％。



＊無人的士落地跑，車路雲概念飆＊



百度旗下自動駕駛網約車平台蘿蔔快跑已在武漢投入運營，而且採７ｘ２４小時全天候運營

，雖然出現衝撞闖紅燈行人事故，但其在武漢的商業模式仍被外界形容為成功，券商稱其模式有

望在其他城市複製。內地加速推廣無人駕駛技術，車路雲概念狂飆，中海達

（深：３００１７７）漲１６﹒６％，索菱股份（深：００２７６６）、移遠通信

（滬：６０３２３６）、啟明信息（深：００２２３２）、路暢科技（深：００２８１３）、德

賽西威（深：００２９２０）集體升一成漲停。

萬科（深：０００００２）預告上半年淨虧損約７０億至９０億元，暫為目前預告虧損最多

的Ａ股，集團對業績虧損深表歉意，收跌０﹒９％。金地集團（滬：６００３８３）預計上半年

淨虧損３０億元至３６億元，同日公告顯示，公司今年６月公司實現簽約金額６６﹒３億元，同

比下降５０﹒７９％。金地收跌３﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４２８﹒９７ －０﹒３２

上證綜合指數 ２９３９﹒３６ －０﹒６８ ３０６０﹒３５

上證Ａ股指數 ３０８１﹒３７ －０﹒６８

深證成份指數 ８６９７﹒２２ －０﹒１０ ３７１５﹒６２

深圳創業板指數 １６５１﹒１１ －０﹒０６

上證Ｂ股指數 ２３１﹒６３ ＋０﹒１８ １﹒６８

深證Ｂ股指數 １１２１﹒００ －０﹒０１ ０﹒６０

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